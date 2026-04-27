屏東房市「回神」！第2戶鬆綁一出　看屋人潮暴增15%

▲隨央行3月鬆綁第2戶房貸成數，屏東市房市來人量回升約15%。（圖／永義房屋屏東崇蘭文傳加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

屏東市房市冷了1年半，買氣終於回神。之前受信用管制影響，成交量一度下滑約3~4成，隨央行3月鬆綁第2戶房貸成數，看屋量回升15%。專家觀察，屏東市以剛性自住買盤為主，2房總價約600萬元、小3房約1000萬元，總價帶相對容易入手。

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永義房屋屏東崇蘭文傳加盟店店東林敬恩表示，屏東市近年房市題材主要來自屏東科學園區與高鐵特定區2大利多。其中高鐵屏東站規劃設於六塊厝，帶動周邊發展想像；緊鄰的屏東科學園區則已有半導體供應鏈廠商陸續進駐，隨產業人口移入，未來不論租屋或購屋，都將帶來實質居住需求。

▲以屏東市新成屋市場來看，目前主力產品為2~小3房，總價帶相對容易入手。（圖／永義房屋屏東崇蘭文傳加盟店提供）

除了重大建設外，林敬恩指出，屏東市區內剛完工的和生市地重劃區，也成為市場關注焦點，新興重劃區題材可望替屏東市打造另一個新都心。

林敬恩表示，以屏東市新成屋市場來看，目前主力產品為2~小3房，2房約總價600萬元，小3房約1000萬元，單價大多落在每坪30萬元上下，總價帶相對容易入手；若是品牌建商或具景觀等大樓，單價則可能站上38~40萬元。

中古屋市場則仍以傳統透天最受歡迎，主力總價約900~1200萬元，屋齡多落在20~35年之間。林敬恩分析，屏東市若總價超過1500萬元，成交速度通常會明顯放慢，反而是千萬元上下的小透天、低總價住宅去化較快。

▲目前屏東投資型買盤明顯減少，市場以剛性需求為主，也有不少在地換屋族出手。（圖／永義房屋屏東崇蘭文傳加盟店提供）

買方結構方面，目前屏東投資型買盤明顯減少，市場以剛性需求為主，包括年輕小家庭、首購族，以及因產業進駐而移入的就業人口。林敬恩也觀察，近期有不少在地換屋族出手，常見模式是「一買一賣」，先購入透天，再出售原本的大樓或小宅。

林敬恩指出，2024年9月央行第七波信用管制上路後，屏東市成交量約下滑3~4成，但價格並未明顯鬆動，主要是漲幅放緩，部分物件議價空間略為擴大。近期第2戶房貸成數從5成放寬至6成後，看屋量已有回升，來客量約增加10~15%。

▲永義房屋屏東崇蘭文傳加盟店店東林敬恩表示，以總價1000萬元物件試算，貸款成數多1成，等於自備款可少準備約100萬元。（圖／永義房屋屏東崇蘭文傳加盟店提供）

以總價1000萬元物件試算，貸款成數多1成，等於自備款可少準備約100萬元，對部分換屋族或資金較緊的買方確實有幫助。林敬恩說：「目前屏東房市尚未出現追價行情，市場仍偏向理性出手，低總價、有電梯、生活機能完整的產品較受青睞；至於高總價物件，仍需回到價格與產品條件本身，才有機會加速成交。」

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