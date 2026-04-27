聚恆搶攻能源轉型商機　預計五月底創新板上市

▲聚恆董事長周恒豪。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

聚恆（4582）將於28日舉辦創新板上市前業績發表會，並預計五月底上市，聚恆深耕綠能28年，挾太陽能EPC、儲能工程、維運服務與轉投資收益四路並進優勢，持續卡位台灣能源轉型商機。公司去年第四季單季EPS 1.36元，3月營收新台幣5660.5萬元，年增28.03%，第一季累計營收2.42億元，年增116.02%，暫定每股承銷價26元。

聚恆為國內最早投入太陽能光電系統工程的EPC業者之一，累積超過600件屋頂型案件、建置容量突破350MW，代表性實績涵蓋全台首件私人土地變更案「心忠學甲太陽能電廠」（76MW）及全台首件大型漁電共生案「志光七股案」（85MW），展現從開發到掛表的一條龍整合能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聚恆目前EPC在手訂單超過76億元，除傳統EPC本業外，公司近年積極擴大光儲整合布局，自主開發EMS能源管理系統與H-ELink聚能網平台，實現毫秒級充放電控制、最佳化排程與遠端監控，串接太陽能、表前儲能、表後儲能、O&M維運、充電站、電力交易平台及虛擬電廠服務應用。全台已有5處儲能案場上線運轉，2處完成能力測試待上線，3處建置中。累計建置容量達 40.7 MW / 144.4 MWh，並取得液冷型電池系統VPC認證。除參與台電AFC調頻備轉及E-dReg增強型調頻輔助服務外，也能依企業用電特性提供客製化方案，切入棄光管理、尖離峰移轉與備援電力等高附加價值場景，逐步由工程承攬商升級為能源整合服務商。

從市場面來看，政策與企業減碳需求正同步加速綠電剛需。台灣太陽光電裝置目標2025年20GW、2030年31GW，截至2025年12月底共累計15.474GW，尚有逾15GW缺口待補，EPC需求持續強勁。加上用電大戶條款已正式實施、碳費2026年5月開徵、RE100台灣會員達38家，三重制度力量同步推升綠電剛需，綠能EPC與光儲整合商可望直接受惠。

董事長周恒豪表示，聚恆透過與大亞集團策略合作持有大亞綠能15%股權，建立長期穩定業外收益來源。大亞綠能旗下已有88座太陽能電廠、總裝置容量達207MW，每年約可為聚恆帶來6,000萬至8,000萬元投資收益，同時也有助擴大工程承攬與售電雙軌布局。隨早期EPC案件自2026年起陸續進入收費保固與維運收益期，聚恆未來營運可望由一次性工程收入，逐步轉向EPC搭配儲能、維運、投資的多元獲利模式。

展望未來，聚恆已於越南設立子公司，以台灣技術搭配在地優勢及全球銷售策略佈局亞太能源市場，並計畫透過上市募集資金擴增營運據點，後續營運表現值得期待。