台積內鬼案「TEL遭判罰1.5億」 公司：無組織性介入或機密外流

台積電內鬼案今日智慧財產及商業法院審結，主嫌陳力銘重判10年，法院也裁定Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，應執行罰金新台幣共1億5,000萬元，對此東京威力科創今日也發布聲明表示，對於判決指出Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創未能充分履行對該前員工的監督義務，本公司以極為嚴肅的態度看待，也強調本次調查及判決結果均無Tokyo Electron及臺灣子公司東京威力科創存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。

2檔半導體股提前開獎！ 測試儀器廠美達3月年增率3991.87%

2檔半導體股因股價表現達公布注意交易資訊標準，今（27）日提前公告3月獲利，其中測試儀器廠美達科技（6735）3月稅後純益1812.7萬元，年增率高達3991.87%，每股稅後純益（EPS）為0.39元，年增率亦達3800%。

台積電飆天價！10檔主動式含積ETF陷震盪 00981A百萬張成交翻黑

受惠金管會宣布放寬國內股票型基金、主動式ETF投資單一公司股票上限至25%，助攻「護國神山」台積電（2330）股價日噴發，今（27）日盤中飆上2330元，首度出現「股價追平股號」奇觀，推升相關主動式台股ETF漲勢，規模最大的主動統一台股增長（00981A）盤中再爆百萬張成交量，但在高檔震盪下數度翻黑。

東京威力科慘了！捲台積電內鬼賠1億 中國高層爆與競爭對手有關

台積電（2330）內鬼爆出竊取公司2奈米機密資料轉任職東京威力科創（TEL），今（27）日才遭智慧財產法院判決要給付台積電1億元、國庫5千萬元，外媒報導，TEL在中國分公司高層也出現身分爭議，有偷偷協助競爭對手的嫌疑。

台股8大利多加持 投顧老董驚喊：「沒有最高、只有更高」

金管會放寬台股基金、ETF資金對台股單一標的持股上限至25%利多加持，權王台積電（2330）今（27）日續攻創下2330 元新高，指數勁揚千點，越過4萬大關，面對看似上漲無限台股，統一投顧董事長黎方國表示，台股有8大利多加持，指數「沒有最高、只有更高」，即使期間有出現利空亂流，但下跌都是買點。

台積電ADR狂飆！謝金河加點4檔海外掛牌飄香 日本人緊盯0050

財信傳媒董事長謝金河今日以「台股海外也飄香」為題撰文，表示這次台積電ADR股價跑到409.49美元，市值已經跑到2.078兆美元，甚至台灣投資人最愛的元大0050也在日本得到媒體關注及投資人青睞，能見度大大提升，對於海外想投資台股的投資人來說，0050是投資台灣的最便捷列車。

美光帶旺記憶體！5檔刷漲停 旺宏法說前亮燈

美國記憶體大廠美光（Micron）上周五（24日）股價上漲3.11%，以496.72美元作收，盤中一度攻抵500美元大關，受到美國科技股強勢激勵，今（27）日記憶體群起反攻，以下午即將召開法說的旺宏（2337）表現最為強勢，跳空開高直攻145元漲停價位，南亞科（2409）、十銓（4967）、威剛（3268）、宜鼎（5289）等四檔同刷漲停，群聯（8299）漲幅逾9%，華邦電（2344）、青雲（5386）、廣穎（4973）、創見（2451）漲幅逾半根停板。

台積電飆2330元天價！ 股王信驊、權值3哥聯發科同破紀錄

受惠金管會放寬ETF資金對台股單一標的持股上限至25%利多加持，權值股王台積電（2330）今（27）日持續上衝，早盤大漲145元至2330元天價，市場戲稱「台積電股價追上股號」，而股王信驊（5274）、台股權值3哥聯發科（2454）也都同飆天價，開盤15分鐘指數一度狂飆1240點衝40152.82點，同刷史上新高。

快訊／台股4萬來了！漲1159點破紀錄 台積電漲120元達2305天價

美股4大指數漲多跌少，台股今（27日）以39858.19點開出，指數大漲925.79點，漲幅2.38％。

外資獨厚台股 上周持續加碼近41億美元

美股費城半導體指數刷新歷史新高紀錄，外資也大舉回補台股，成為亞股中一枝獨秀的市場，玉山投信指出，上周亞股中僅有台股獨獲外資青睞，回補近41億美元，其他亞股則全數遭提款，就連同樣以科技出口為導向的南韓股市，也遭資金淨流出8.8億美元。