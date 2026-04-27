2檔半導體股提前開獎！　測試儀器廠美達3月年增率3991.87%

▲圖由左至右為美達科技工程副總江敏華、董事長陳林杰、發言人王羿人。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
2檔半導體股因股價表現達公布注意交易資訊標準，今（27）日提前公告3月獲利，其中測試儀器廠美達科技（6735）3月稅後純益1812.7萬元，年增率高達3991.87%，每股稅後純益（EPS）為0.39元，年增率亦達3800%。
美達因同時卡位CoWoS封裝檢測、CPO光通訊與衛星訊號3大題材，3月營收已4386.3萬元，年增率299.59%，股價連7個交易日拉出漲停，今日進入處置首日，分盤交易每5分鐘人工撮合一次，仍以每股133.5元漲停價作收。
盤後美達公告3月自結獲利，稅前盈餘2041.9萬元，年增率2507.79%、稅後純益1812.7萬元，年增率高達3991.87%，EPS為0.39元，年增率亦達3800%。
為台積電等半導體先進製程高純度「電子級硫酸」供應商的中華化（1727）今日也提前公告3月業績，自結3月營收2.31億元，年增率53%、稅前盈餘4400萬元、稅後純益3500萬元，年增率皆為498%，每股稅後純益（EPS）為0.28元，年增率460%。
中華化今日以上漲3.1元或4.3%、每股73.8元作收。
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