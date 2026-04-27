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明台產險啟動AI轉型3軸驅動成長　市占率目標7％

▲▼明台產物董事長矢持健一郎。（圖／巫彩蓮攝）

▲明台產物董事長矢持健一郎。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

深耕台灣65年的明台產險，揭示下一階段發展藍圖，今（27）日董事長矢持健一郎宣布啟動以「AI 轉型」、「數位深化」與「永續治理」為核心的三軸驅動策略，面對日益複雜的產險市場環境與高度變動的經營環境，結合日系母集團MS&AD的國際資源與風險管理實力，回應不同時代與產業的保障需求，市占率以7%為目標。

明台產險為產險業界唯一連續18年榮獲中華信評「twAAA」最高評等的公司，因應AI時代帶來的產業變革，明台產險近年積極推動數位轉型（DX），目標透過活用數位技術為社會大眾提供最佳風險解決方案。在 AI 發展策略上，明台建立「AI 生成初稿、人類負責決策」的協同模式，藉此釋放人力從事更高價值的創造力服務。

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今（2026）年，明台更斥資千萬元採購專屬 GPU 建立地端 LLM（大型語言模型）算力，預計下半年將「喚醒」沉睡於紙本中的資料，轉化為支援風險分析的關鍵數據，進一步深化數位經營。

此外，為全面提升客戶體驗，明台於今年啟動「業務架構分析專案（Business Architecture）」，引入國際專業顧問優化從投保到理賠的整體流程。過去明台已累積豐碩數位實績，包括客服語音轉文字（STT）準確率達96%，以及榮獲TSAA台灣永續行動獎銀獎的「農險理賠快易通」。「農險理賠快易通」服務落實無紙化理賠，大幅縮短6天理賠作業期，精準滿足高齡農民需求，展現數位技術與普惠金融的完美結合。

隨著消費者由「被動投保」轉向「主動風險管理」，市場需求已從單一保障轉為整合性解決方案，具代表性的案例之一，即為明台引進日本母公司三井住友海上集團的成功經驗，領先業界與外送平台Uber Eats展開深度合作，推出全台首張「外送員第三人責任保險」，率先補足新興產業成長下的保障缺口，為第一線工作者提供更完善的風險防護，目前受此保險保障的外送員人數已達數萬人。

另一方面，因應運動產業發展與國際賽事需求持續提升，明台產險參考日本母公司保單設計，率先於台灣推出首張「運動員專屬保險」，將保障延伸至具專業特殊風險屬性的運動場域，不僅涵蓋柔道、拳擊等高風險競技，更包含「暫時喪失工作能力」的薪資補償，歷年承保世壯運、世界棒球經典賽（WBC）、職籃等指標性賽事，至今已累積守護超過19萬4540名運動員。
 

關鍵字： 明台產險AI轉型數位化外送員保險運動員保險

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