日籍帆船式訓練船「未來號」靠泊基隆港　台日交流、培育海事人才

▲從蝶客花園觀賞未來號(MIRAIE)全景。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

基隆港今(26)日中午，迎接一艘擁有優雅桅桿與復古風采的日籍三桅帆船「未來號(MIRAIE)」，該船自日本石垣港啟航抵達基隆港，順利靠泊東4碼頭。其挺拔優美、充滿古典氣息的船身，一入港即吸引眾多目光，成為港區矚目焦點。

「未來號」具備極高國際能見度，不僅是「2025 大阪‧關西世博會」官方特別支援船，更積極呼應G20大阪「藍色海洋願景」。本次訪港為「國立台灣海洋大學」推動之海事教育合作計畫，預計停留至4月30日上午。

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除了海事人才培育，更肩負跨國合作「海洋塑膠微粒調查」的科研使命，透過塑膠微粒採樣觀察與海水水質量測，實踐聯合國永續發展目標中的海洋生態保護議題。

台灣港務公司基隆分公司表示，依國立台灣海洋大學介紹，該船實際係用於海事專業訓練，長期支援航海實務教學，並非一般商業或休閒用途之遊艇。

本次計畫提供台日師生難得的機會，近距離觀摩這艘融合傳統帆船技藝與現代動力系統的特殊船舶，藉由實地參訪與交流，深化台日民間海洋文化連結，並強化學子國際海洋保護議題的參與度。

該分公司秉持推動海事教育、培育專業人才之理念，於接獲船方申請後，即積極規劃並安排東4碼頭適當泊位，確保「未來號」於執行學術交流及科研任務期間，擁有安全、穩定且完善的停靠環境，全力支援本次國際教育合作順利進行。