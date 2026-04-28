基金醫生：00929績效制霸高息ETF

文／基金醫生馮志源

近期許多粉絲焦急敲碗：「為什麼高股息 ETF 今年的績效表現天差地別？我的高股息ETF終於解套了，到底該不該『蛋雕』（丟掉）？」基金醫生馮志源直言，高股息 ETF 絕非一體適用，取決關鍵在於核心持股是否精準鎖定盤面主流，00929 復華台灣科技優息「雙聯」高持股發威，展現浴火重生的霸氣，績效與配息同步噴發，是今年最具可看性的高股息ETF！

00929今年表現判若兩人，根據理柏統計，截至今年4月24日止，00929 4月以來不到一個月的績效就井噴21.1%，位居所高股息ETF之冠，今年以來績效也以高達25.6%狠甩其他高股息ETF，基金醫生馮志源分析，00929 績效制霸的箇中關鍵，在於「精準換股，重倉佈局 AI 領頭羊」。00929自去年底指數編製規則修訂後，選股邏輯更具動能，換股有如神助，除了不再死守高息科技股外，更成功捕捉 AI 基礎建設與先進封裝的噴發期，隨著 AI 算力需求從雲端延伸至終端，台股半導體供應鏈已居全球核心地位，目前 00929 投資組合中半導體權重高達近五成，而且重倉佈局台積電、聯發科與牧德等 AI 領頭羊，以及受惠先進製程、訂單能見度極高的設備雙雄聖暉與家登，護國神山群布局完整，完美體現了「得半導體者得天下」的產業優勢，展現出強大的「進攻與高股息」雙重特質。

00929績效得以摘下桂冠另一個重要關鍵是「雙聯加持」（聯電＋聯發科）。聯電近年具高股息殖利率特質，過去就被多檔高股息ETF納入成分股名單，不過聯電今年初股價盛極而衰陷入整理，近期受惠於 AI 伺服器、電源管理 IC 需求回溫，帶動成熟製程產能利用率及報價同步走揚，加上矽光子技術授權與 3D NAND 佈局，激勵聯電近期股價一飛衝天，創近25年新高！

聯發科近期股價表現更是令人激賞，Google Cloud Next 大會後，市場看好其切入最新一代 TPU 供應鏈，3奈米與2奈米TPU量產能見度提高，外資已將聯發科列為投資首選，目標價從1988元上修至2588元，強勁的成長動能帶動股價井噴，甚至創下單週飆出 3 根漲停的權值股神話，短短4月以來累計漲幅已逾60%。

台股呈現百花齊放，台股不再是「台積電」一個人的武林，市場關注焦點已從AI先進製程擴散到相關先進封測、ASIC晶片設計服務等伺服器產業鏈，根據統計，00929 持有「雙聯」合計持有比重超過 16%，為國內高股息 ETF 之冠，這種高度集中的戰略佈局，讓它在權值巨頭發動時具備極強的跟漲爆發力。

對於高股息投資人而言，投資的初衷是穩定現金流，但在台股大多頭時代，資產增值同樣重要，與其逐股息而安，在績效後段班苦等，不如選擇「成長與股息並重」、具備進攻基因的優選標的，在累積資產的馬拉松賽道上，選對核心配置，才能真正實現財富跳表成長！

▲資料來源：Comney，基金醫生整理



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