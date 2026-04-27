台股飆4萬外資趕下車！　賣超512億提款台積電1.8萬張

▲外資今賣超台積電1.8萬多張。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周五（24日）標普500、那斯達克指數雙雙收在歷史新高，今（27）日台股延續上周強勁攻勢，盤中衝上4萬點關卡，尾盤台積電（2330）漲勢收斂，以39616.63點作收，短線過熱訊號浮現，三大法人同步賣超，外資重砍511.96億元，中鋼（2002）、友達（2409）分居外資賣超前二名個股，賣超張數均逾3萬張，台積電（2330）居賣超第四名個股，調節1萬8940張。

上周五費城半導體族群漲勢驚，超微暴漲13.91%，輝達大漲4.32%，而台積電ADR漲幅逾5%，今日現股跳空開高創下2330元新高，而台股漲點擴大到1200多點，創下40194.9點新高，終場上漲684.23點或漲幅1.76%，以39616.63點作收，成交金額1兆1864億元。

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根據證交所統計資料顯示，外資由買轉賣，賣超511.96億元；投信買超135.18億元，呈現連五買；自營商賣超105.4億元，自行買賣部分賣超5.48億元，避險方面賣超99.94億元，三大法人今日合計賣超482.2億元。

4月以來，台股漲點超過8千點多，短線有過熱跡象，今日外資調節權王台積電1萬8940張，居賣超第四名個股，賣超第一～三名個股為中鋼3萬7952張、友達3萬7482張、聯電1萬9286張，賣超第五大個股為英業達（2356）1萬3230張。

外資賣超第六～十名個股、張數分別景碩（3189）9632張、臻鼎-KY（4958）9467張、智原（3035）8194張、長榮航（2618）7633張、 台企銀（2834）6712張。

回檔整理一段時間記憶體族群，成為今日外資回補重點，買超第一、二、七、十名均為記憶體族群，依序南亞科（2408）3萬6559張、旺宏（2337）2萬9694張、華邦電（2344）1萬1770張，以及力積電（6770）1萬865張。

外資今日買超第三～六個股、張數分別鴻海（2317）1萬9578張、台新新光金（2887）1萬4784張、凱基金（2883）1萬2151張、玉山金（2884）1萬1866張；買超第八、九名分別為南亞（1303）1萬1761張、群創（3481）1萬980張。