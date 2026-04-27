台股突破4萬「卻有74%公司股價下跌」！他憂：全靠台積電在撐

▲台股突破4萬大關！（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（27日）開高走高，盤中一度大漲1262.52點衝上40194.92點新高，惟隨後漲勢收斂，終場大漲684.23點，以39616.63點作收。有網友指出，台股漲翻天，但仔細一看，有74%的公司股價下跌，這波行情似乎高度集中在台積電，好奇這樣是好的嗎？貼文一出，掀起網友熱論。

有網友在PTT發文，大盤上漲1000點，不過從個股表現來看，上漲家數只有125家，下跌家數則有891家，很明顯看出，台股的發展只集中在某少數幾家，甚至可說主要集中在台積電，「雖然數字看起來不錯，但以產業發展的角度思考，其他企業的發展應該會相對受限吧，這樣真的是好事嗎？有沒有八卦？」

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台股過度仰賴單一權值股 憂集中風險



另一名網友則指出，台股普天同慶漲破1000點，並且4萬點叩關成功，但仔細觀察後，發現有74%的公司股價是下跌，「一支台積電爽到現在，不知道大家在爽啥，還是大家都是All in台積電一檔做到底？」

底下網友紛紛表示，「都說了，一家台積電，可以抵1000家傳產啊」、「這年頭到底有誰不買台積電」、「這只有政府能想政策改變，你瞎操心幹嘛，一般人能做的就跟上賺錢啊」。不過，也有網友對這種「只靠台積電撐大盤」的現象感到不安，認為雞蛋全放在同一個籃子裡，長期來看並不健康。

對此，財經作家狄驤在粉專「狄驤的資本主義求生筆記」也發文，台積電達標2330元，台股也衝到四萬點，這是歷史性的時刻，但盤面並非全面歡慶。他指出，指數大漲的主要動能集中在台積電，「光一檔台積電就貢獻1000點」，代價是一千多家企業下跌，迎接歷史性時刻之際，「中小企業忍耐一下」；不過，換個角度想，台股已經「向上倒莊」。