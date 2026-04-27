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外資獨厚台股　上周持續加碼近41億美元

▲▼美國總統川普針對格陵蘭議題釋出關稅暫緩訊號，帶動美股全面反彈，台股今早開盤後也開出紅盤持續大漲。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊,對美關稅。（圖／記者李毓康攝）

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美股費城半導體指數刷新歷史新高紀錄，外資也大舉回補台股，成為亞股中一枝獨秀的市場，玉山投信指出，上周亞股中僅有台股獨獲外資青睞，回補近41億美元，其他亞股則全數遭提款，就連同樣以科技出口為導向的南韓股市，也遭資金淨流出8.8億美元。

在內外資加持之下，台股也無懸念成為上週亞股漲幅冠軍，玉山投信表示，上週亞股呈現分化走勢，多方市場以台股為代表，大漲5.78%居冠，其次為南韓的4.58%，相較之下，印尼股市上周重挫跌幅6.61%，成為亞股墊底市場，印度下跌2.33%，表現相對弱勢。

今（27）日台股上演「拉積盤」，晶圓龍頭大廠一度強彈逾5%，帶動台股大盤奔向4萬點大關之上，最高觸及40194.92點，指數收在39616.63點。

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玉山科技島基金經理人王偉哲指出，今日台股雖然大漲甚至攻破4萬點大關，但不論上市或上櫃市場都是下跌家數大於上漲家數，頗有權值股吸納盤面資金態勢。金管會近期放寬台股基金與主動式ETF單一持股上限，由10%提高至25%，在晶圓龍頭大廠市值占大盤逾44%的市場結構下，預期將出現一波補庫存行情，推估潛在增量資金可達2000億元，在資金回流與大型權值股走強的支撐下，指數表現可望持續維持相對強勢。

除了台股自身的利多，王偉哲表示，美伊戰爭對金融市場的影響已逐漸鈍化，在美股再度轉強之下，市場焦點開始轉向基本面和財報表現，FactSet持續上修今年S&P 500企業獲利年增率至18.6%，而資訊科技年增率更是高達38.4%，看好科技族群的帶動，美股多頭仍可望延續，對於與美股高度連動的台股而言又為一利多支持，若遇展望佳但近期股價出現拉回的AI相關趨勢族群，反而是中長期較佳的布局時點。

雖然指數短線來到高檔，出現震盪或權值股獨強在所難免，但盤點台股具有強力基本面支持為不爭的事實，王偉哲分析，根據台經院最新預測指出，儘管美伊戰事造成國際機構下修全球經濟成長，但台灣受惠AI強勁需求成長，大幅上修今年出口及民間投資，並將2026年的經濟成長率從1月的4.05%，大幅上修至7.56%，反映AI驅動的結構性成長依然穩固。

玉山全球藍籌100 ETF (009810)經理人黃相慈表示，上周盤勢集中在科技股，Intel、德儀等科技股紛紛釋出亮眼財報和財測展望，進一步強化市場對AI需求延續的信心，也帶動半導體族群走高，統計至上週五，費城半導體指數連續18個交易日上漲，單周漲幅高達10%，今年以來已累計上漲逾47%。

此外，黃相慈表示，在費半創高之際，輝達股價也再度改寫歷史新高，市值睽違近6個月重返5兆美元大關，持續帶動資金回流相關概念股。而本周科技龍頭公布重磅財報任務，將交棒給微軟、谷歌、Meta、亞馬遜和蘋果，預期市場焦點高度集中在雲端、AI投資回報與資本支出。

除了財報數據，黃相慈說明，本週市場另一焦點為FOMC會議，市場普遍預期本次將維持利率不變，但更關注鮑威爾對通膨趨勢及未來降息時點的最新表態，隨著華許有望於5月中旬順利接任主席，進一步推升市場對後續降息的期待。然而，仍須留意美伊局勢尚未完全明朗，且本周將公布聯準會高度關注的通膨指標PCE，若數據高於預期，恐壓縮未來可降息的政策空間，為市場帶來波動。

關鍵字： 標籤:台股外資回補科技股AI需求經濟成長

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