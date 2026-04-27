快訊／權王台積電、股后穎崴雙雙被盯上　並列22檔注意股

▲台積電飆太兇遭證交所列注意股。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台股衝4萬點未站穩，但證交所今（27）日卻公告「護國神山」、權值股王台積電（2330）、股后穎崴（6515）雙雙列入22檔注意股名單。
台積電今日股價衝上2330元天價，終場雖漲幅收斂至2265元，但盤後證交所公告，台積電近6個交易日收盤價飆漲240元，且今日收盤價為最近6個營業日收盤價最高，列為注意股，為該公司掛牌來第7度遭警示。
股后穎崴（6515）今日收盤價為9580元，失守萬元大關，證交所指出，穎崴因6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達1215元，且今日收盤價為最近6個營業日收盤價最低，因此入列注意股。
除了台積電與穎崴以外，證交所同時公告20檔列入注意股名單標的，包括：
永擎（7711）、睿生光電（6861）、汎銓（6830）、富世達（6805）、采鈺（6789）、AES-KY（6781）、緯穎（6669）、聯策（6658）、訊芯-KY（6451）、元晶（6443）、十銓（4967）、景碩（3189）、凌航（3135）、夆典（3052）、欣興（3037）、智原（3035）、全新（2455）、銘旺科（2429）、中華化（1727）、台積電元富56購23（050016）
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