3.4萬股民揪心！老牌紡織廠中福財報未重新公告　明起暫停交易

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有3.4萬股民的老牌紡織廠中福（1435）因財報未在期限內洽會計師重新查核並於期限內重新公告申報，證交所今（27）日宣布該公司自明（29）日起暫停買賣。

中福隨後也發出重大訊息說明，因未能在3月底董事會通過財報前，取得投資公司即福興公司提供其114 年度經董事會通過及經簽證會計師查核簽證之合法合規財報，致本公司簽證會計師缺乏足夠及適切之查核證據而無法對採權益法評價之投資及其他相關投資損益之金額進行判斷，乃出具部分保留意見之查核報告書。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公告中強調，在4月1日、9日及16日接連函催請採權益法投資公司即福興公司提供其114 年度經董事會通過且經會計師查核簽證之財務報告，本公司董事長亦於4月1日及4月9日另以福興公司董事身分請求公司召開董事會討論114 年財報事宜，但截至今日為止，均未獲置理，以致於本公司仍無從提供足夠且適切之查核證據供簽證會計師就114 年度財務報表涉及福興公司之會計項目予以重新查核並更新查核意見。

中福指出，將繼續向福興公司追索其114年度經董事會通過及經簽證會計師查核之合法合規財報，待取得後請簽證會計師執行查核並提出更新查核意見後，重行公告申報。