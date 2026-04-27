旺宏轉虧為盈毛利衝破4成　吳敏求：全年營運拚「一季比一季好」

▲旺宏董事長吳敏求。（圖／旺宏提供）

記者高兆麟／台北報導

記憶體廠旺宏（2337）今（27）日召開法說會，董事長吳敏求指出，受惠NAND與eMMC市場供不應求，加上價格持續上揚，公司首季營運已明顯回溫，成功轉虧為盈，並看好全年表現將呈現「一季比一季好」，下半年產能利用率有望達到滿載。

從財報表現來看，旺宏第一季合併營收達104.69億元，季增35%、年增71%；毛利率則由上季24.2%大幅跳升至40.8%，單季增加16.6個百分點，營業淨利轉正至19.33億元，稅後淨利17.79億元，每股純益0.90元，整體獲利能力顯著改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對市場動能，吳敏求表示，目前NAND市場缺口相當大，主要因國際大廠逐步退出低容量產品，轉向高容量市場，導致4GB至32GB區間出現供應真空，帶動需求快速升溫。旺宏在eMMC與SLC NAND產品受惠最深，第一季NAND營收占比已提升至30%，季增達90%、年增更達382%。公司目前採「月報價」機制，並將依市場供需持續調漲價格。

在產品結構方面，NOR Flash仍為主要營收來源，占比約58%，在資料中心、消費電子與通訊需求帶動下維持成長；ROM與晶圓代工業務占比則分別約8%與4%。此外，旺宏在低軌衛星應用亦取得突破，其產品已通過歐美太空規格驗證，成為少數可應用於極端環境的記憶體供應商。

產能方面，旺宏指出，目前12吋廠產能已全數滿載，月產能上限約2.5萬片，短期內將透過優化製程提升效率。不過，由於全球半導體擴產潮推升設備需求，交機時程延後，今年新增設備僅少量到位，大部分將延至明年上半年，但不影響今年營運展望。公司也正與供應商協商提前交貨，並評估導入部分二手設備。

在技術布局上，旺宏目前以2D NAND為主，3D NAND亦已具備出貨能力，192層技術進展順利，並啟動300層以上研發。不過吳敏求坦言，高層數3D NAND量產需龐大資本支出，在缺乏政策支持下，公司將優先聚焦中低容量市場與獲利表現，而非追求市占規模。

此外，市場傳出有同業擬切入記憶體代工領域，吳敏求表示，相關技術門檻高，從設備、製程到客戶驗證均需長時間投入，預估至少三年後才可能形成實質競爭。