美伊戰爭兩個月我商八艘船仍受困　台航船隻租金照收零損失

▲台航困在波斯灣內船隻每日租金照收，零損失。（圖／台航提供）

記者張佩芬／台北報導

美伊戰爭明(28)日即將屆滿兩個月，我國四家船公司共有8艘船困在波斯灣內，其中陽明(2609)、長榮(2603)與萬海(2615)的貨櫃船卸完貨後就停在港口錨泊區，零收入還要支付船舶每日成本或每日租金，台航(2617)的1艘8.4萬噸卡薩姆型散裝船，因為是簽長約出租，每日租金照收，零損失。

貨櫃三雄當中，陽明僅1艘2800箱(20呎櫃)貨櫃船困在波斯灣內，該型船近期租船市場成交的日租約2.7萬美元；萬海航運是3000、5000與1.3萬箱船舶各1艘，船舶仲介公司表示，三型船較近期的成交紀錄分別是3.7萬、4.6萬與8萬美元；長榮是兩艘9000箱與1艘5500箱船舶，近期9000箱船沒有成交紀錄，船舶仲介公司以目前行情日租約7萬美元，5500箱約5萬美元。

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不過船舶租金租期長短價差很大，像1.4萬箱貨櫃船10年長約的日租僅4.7萬美元，3年的租約就會跳到8萬美元以上。

有關船公司表示，目前波斯灣內船隻補給都沒問題，只是費用變高，公司要求船員在船上做船隻簡易保養；儘量不要上甲板，免得遇到無人機攻擊；另因港口管理單位要求，港區內不得釣魚，也無法做海釣消遣。

中華海員總工會指出，國際運輸工人聯盟(ITF)對於戰區或高風險地區商船船員，都訂有津貼辦法，會根據實際情況訂出不同標準，從加成到倍數給薪都有，每周不同區域都會重劃。

有租家要求出租方允許船隻在波斯灣內不同港口間承攬貨物運輸業務，但因美國屏蔽波斯灣區的全球衛星定位系統(GPS)，船舶航行安全有疑慮，出租方都不肯同意灣區內運輸業務。

根據英國勞氏新聞昨日報導，全球前十大航商目前共有43艘貨櫃船仍受困於波斯灣，前十大之外的航商有19艘船舶受困於波斯灣，成本激增。法國達飛航運、中遠海運、赫伯羅德與地中海航運(MSC)已成功撤出部分船隻，但MSC仍有兩艘船舶遭伊朗當局扣押。受困船隻約有三分之一為租賃船舶。

受困船上共有約1200名船員，其中以印度籍與菲律賓籍佔多數。業界龍頭MSC在4月18日成功讓4艘船舶安全通過荷莫茲海峽。這些船舶在通過期間關閉了自動識別系統(AIS)進行「匿蹤」航行，進入阿拉伯海後才重啟，但隨後嘗試過境的兩艘船舶遭伊朗扣押，目前仍停留在伊朗沿岸。

除了被扣船隻，MSC仍有11艘船舶受困；馬士基共有7艘船舶(2096至6800箱貨櫃船)受困，多數為租賃船；達飛航運目前是受困船隻數量最多的航商，共有14艘船舶(總計約73,600箱)滯留波斯灣。