標普創高背後藏暗雷！高盛列「5大風險」：250億賣壓湧現

▲高盛列出五大警訊示警美股短線回調風險。（示意圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美股近期再創高點，標普500指數一度刷新歷史紀錄，但市場樂觀氣氛之際，高盛卻投下警訊。資深交易員弗拉德（John Flood）與加勒特（Brian Garrett）在最新報告中指出，當前市場至少已有五大風險訊號同步浮現，公司內部甚至已開始為短期回檔提前部署，引發市場高度關注。

五大警訊齊發 資金面與結構同步轉弱

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高盛指出，首先是避險基金出現七個月來最大單周去槓桿，且集中於科技與消費類股，顯示風險偏好降溫；其次，月底美國退休基金再平衡恐帶來約250億美元賣壓，規模逼近歷史高檔。第三，過去推升行情的趨勢追蹤策略（CTA資金）買盤動能已耗盡，甚至可能轉為賣方，使市場失去重要支撐。

此外，第四項警訊為市場「廣度惡化」，儘管指數創高，但多數成分股實際下跌，漲勢過度集中於大型權值股，歷史上常被視為回調前兆。第五則是情緒與技術面過熱，特別是費城半導體指數連續18個交易日上漲，與長期均線出現極端偏離，加上衍生性商品市場呈現罕見部位，一旦方向反轉，波動恐被放大。

關鍵一周來臨 科技巨頭與央行決策牽動市場

值得注意的是，這份警告出現在關鍵時點。本周包括聯準會與日本央行將公布利率決策，同時Alphabet、微軟、Meta、亞馬遜與蘋果等科技巨頭也將密集發布財報，市場波動風險升溫。

儘管短期風險升高，高盛仍維持全年偏多看法，認為若出現回檔，反而可視為進場布局機會。歷史數據顯示，自金融海嘯以來，當標普500指數在回撤超過10%後重新站回前高，其後一個月與三個月平均報酬分別可達5.2%與8.6%。

另一方面，摩根大通分析師亨特（Jason Hunter）則相對樂觀，認為儘管市場已呈現超買，尤其是科技與成長股，但尚未出現典型見頂訊號，只要指數守穩關鍵支撐區間，多頭格局仍未被破壞。