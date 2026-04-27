威力彩16連槓　下期上看3.5億元！

▲威力彩16連槓。（圖／記者許力方攝）
記者陳瑩欣、許力方／台北報導
第115000034期威力彩今（27日）晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為：06、08、27、33、35、38，第二區為02。台彩公布派彩結果，本期威力彩頭獎未開出，已經連16槓龜，下期30日的威力彩預估銷售0.85至0.95億元，頭獎累積金額預估上看3.5億元。
▲威力彩16連槓。（圖／記者許力方攝）
記者陳瑩欣、許力方／台北報導
第115000034期威力彩今（27日）晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為：06、08、27、33、35、38，第二區為02。台彩公布派彩結果，本期威力彩頭獎未開出，已經連16槓龜，下期30日的威力彩預估銷售0.85至0.95億元，頭獎累積金額預估上看3.5億元。
關鍵字： 威力彩
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台股衝4萬點未站穩，但證交所今（27）日卻公告「護國神山」、權值股王台積電（2330）、股后穎崴（6515）雙雙列入22檔注意股名單。
2026-04-27 18:12
上周五（24日）標普500、那斯達克指數雙雙收在歷史新高，今（27）日台股延續上周強勁攻勢，盤中衝上4萬點關卡，尾盤台積電（2330）漲勢收斂，以39616.63點作收，短線過熱訊號浮現，三大法人同步賣超，外資重砍511.96億元，中鋼（2002）、友達（2409）分居外資賣超前二名個股，賣超張數均逾3萬張，台積電（2330）居賣超第四名個股，調節1萬8940張。
2026-04-27 17:40
台積電內鬼案今日智慧財產及商業法院審結，主嫌陳力銘重判10年，法院也裁定Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，應執行罰金新台幣共1億5,000萬元，對此東京威力科創今日也發布聲明表示，對於判決指出Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創未能充分履行對該前員工的監督義務，本公司以極為嚴肅的態度看待，也強調本次調查及判決結果均無Tokyo Electron及臺灣子公司東京威力科創存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。
2026-04-27 16:26
2檔半導體股因股價表現達公布注意交易資訊標準，今（27）日提前公告3月獲利，其中測試儀器廠美達科技（6735）3月稅後純益1812.7萬元，年增率高達3991.87%，每股稅後純益（EPS）為0.39元，年增率亦達3800%。
2026-04-27 15:50
受惠金管會宣布放寬國內股票型基金、主動式ETF投資單一公司股票上限至25%，助攻「護國神山」台積電（2330）股價日噴發，今（27）日盤中飆上2330元，首度出現「股價追平股號」奇觀，推升相關主動式台股ETF漲勢，規模最大的主動統一台股增長（00981A）盤中再爆百萬張成交量，但在高檔震盪下數度翻黑。
2026-04-27 12:59
台積電（2330）內鬼爆出竊取公司2奈米機密資料轉任職東京威力科創（TEL），今（27）日才遭智慧財產法院判決要給付台積電1億元、國庫5千萬元，外媒報導，TEL在中國分公司高層也出現身分爭議，有偷偷協助競爭對手的嫌疑。
2026-04-27 12:29
金管會放寬台股基金、ETF資金對台股單一標的持股上限至25%利多加持，權王台積電（2330）今（27）日續攻創下2330 元新高，指數勁揚千點，越過4萬大關，面對看似上漲無限台股，統一投顧董事長黎方國表示，台股有8大利多加持，指數「沒有最高、只有更高」，即使期間有出現利空亂流，但下跌都是買點。
2026-04-27 11:07
財信傳媒董事長謝金河今日以「台股海外也飄香」為題撰文，表示這次台積電ADR股價跑到409.49美元，市值已經跑到2.078兆美元，甚至台灣投資人最愛的元大0050也在日本得到媒體關注及投資人青睞，能見度大大提升，對於海外想投資台股的投資人來說，0050是投資台灣的最便捷列車。
2026-04-27 10:03
美國記憶體大廠美光（Micron）上周五（24日）股價上漲3.11%，以496.72美元作收，盤中一度攻抵500美元大關，受到美國科技股強勢激勵，今（27）日記憶體群起反攻，以下午即將召開法說的旺宏（2337）表現最為強勢，跳空開高直攻145元漲停價位，南亞科（2409）、十銓（4967）、威剛（3268）、宜鼎（5289）等四檔同刷漲停，群聯（8299）漲幅逾9%，華邦電（2344）、青雲（5386）、廣穎（4973）、創見（2451）漲幅逾半根停板。
2026-04-27 10:30
受惠金管會放寬ETF資金對台股單一標的持股上限至25%利多加持，權值股王台積電（2330）今（27）日持續上衝，早盤大漲145元至2330元天價，市場戲稱「台積電股價追上股號」，而股王信驊（5274）、台股權值3哥聯發科（2454）也都同飆天價，開盤15分鐘指數一度狂飆1240點衝40152.82點，同刷史上新高。
2026-04-27 09:28
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