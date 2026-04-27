中光電重訊：新設「中光電投控」上櫃　擬1比1換股

▲中光電晚間發布重訊，規劃透過股份轉換方式設立「中光電投控」。（圖／Google Maps）
文／中央社
背光模組廠中強光電發言人溫慧萍27日在櫃買中心重大訊息記者會宣布董事會決議，為提升集團策略規劃效率與新創事業發展彈性，規劃透過股份轉換方式設立投資控股公司「中光電投資控股公司」，並成為上櫃主體，換股比例為1比1。
溫慧萍說明，擬依企業併購法第29條等相關法令規定，規劃透過股份轉換方式設立投資控股公司「中光電投資控股股份有限公司」（中光電投控），未來將以投資控股架構統籌集團各項事業發展。
她說，隨著近年來集團新創事業發展與業務逐步多元化，各事業單位於產業特性、發展階段、資本需求及營運模式上皆呈現不同的發展需求與策略重點。
她指出，為提升集團策略規劃效率與新創事業發展彈性，公司將規劃導入投資控股架構，以強化集團治理並建立更清晰、更具彈性的事業管理模式。
中光電規劃，此次架構調整將透過股份轉換方式進行，由新設的中光電投控作為母公司，中強光電股東將依1比1的股份轉換比例取得中光電投控股份，股東持股數量、比例及權益不受影響。
股份轉換完成後，中光電投控將成為上櫃掛牌交易主體，而中強光電公司將成為中光電投控100%持有子公司。中光電表示，此次組織架構調整主要為企業治理及策略管理優化，集團現有主要業務與營運將維持正常運作，預期不會對整體財務業務造成重大影響。
中強光電表示，未來透過投資控股架構，集團將可建立更清晰的事業組織與績效評估機制，使各事業單位的營運成果及獲利貢獻更加透明，並有助於提升資源運用效率與投資回報，以支持各事業在不同發展階段的成長需求。
中強光電強調，此次組織架構調整，旨在強化集團長期競爭力與治理效率，並持續為股東創造長期價值。
讀者迴響