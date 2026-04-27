刷卡機大廠精誠預計5月下旬上櫃　搶攻OMO零售商機

▲精誠董事長楊世忠。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

2025年2月登錄興櫃的刷卡機大廠精誠金融（7819）將於5月下旬掛牌上櫃；在政府非現金支付的政策推動下，臺灣金融科技支付產業三大領域的領先群漸次形成，分別為：第三方支付-綠界科技、行動支付- LINE PAY、 OMO支付-精誠金融。



精誠金融的前身嘉利科技創立於西元2000年，長年雄踞刷卡機端末設備市場龍頭地位，目前這家公司擁有第三方支付營運平台並自行開發系統，同時也有線下多元自收單刷卡機開發及運營的能力，因此被視為 OMO支付的領導者。



金融科技產業三巨頭：綠界科技、LINE PAY與精誠金融，這三家公司具備市占龍頭或高毛利、高市佔的型態，其中綠界科技與精誠金融的毛利率連續多年都維持在40%以上，堪稱「毛利為王」的代表；而2025年精誠金融全年營收達到新台幣5.3億元，歸屬母公司稅後淨利年成長30.4%，顯示公司在營收成長與獲利能力方面皆具良好的表現。

精誠金融以「生態合作、複製銷售、代理跨售、毛利為王」為四大發展策略，未來將加速市場拓展與生態合作，透過商戶堆疊方式帶動規模化成長並快速提升市場滲透率。隨著零售業全面邁向數位轉型，以及金融支付產業進入結構性成長起點的趨勢下，亦為精誠金融奠定了可預期的獲利基礎。市場看好短期即能透過複製銷售、代理跨售策略，帶動營收挹注並推升獲利成長，中長期在生態合作逐步發酵下，進一步強化營收規模與獲利動能，將具備爆發性的潛力。



5月中旬，精誠金融將辦理上櫃前的現金增資，備受市場高度關注，精誠金融以「毛利為王」做為主要發展策略、連續多年毛利率達到40%以上，同時又位居趨勢產業金融科技OMO支付的龍頭位置，隨著產業持續發展，公司也期待不久的將來，臺灣三大金融科技領導品牌攜手並進，一起將臺灣的金融科技產業推向世界水平。