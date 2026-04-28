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台積電「盤後鉅額」有神祕訊號　法人點出樓地板：4萬點穩了

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股27日大盤閃現4萬點。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

27日台股大盤閃現4萬點，台積電（2330）盤中股價一度飆到2330元，不過最後一盤台積電被賣了將近9千張、收2265元。但27日盤後鉅額交易傳出有神祕訊號，根據證交所資料發現，有不少大戶以超過2330元的價格買進，對此現象法人認為台積電27日的收盤價可能只是樓地板，台股大盤4萬點更不是問題。

▲▼台積電（2330）盤後鉅額交易。（圖／翻攝證交所）

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▲台積電（2330）盤後鉅額交易熱絡，其中最高成交價達2317元。（圖／翻攝證交所）

鉅額交易爆出歷史天價
根據盤後統計數據顯示，台積電（TSMC）27日共出現18筆鉅額配對交易，總成交量達到2842張，總金額高達64.62億元。

在這波鉅額交易中，最高成交價為2317.17元，若對比台積電27日收盤價約溢價2.3%。有專家認為，大戶不計成本的盤後掃貨，代表多頭勢力對未來行情充滿信心，願意用更高昂的成本換取持股空間。

這筆天價成交單雖然僅有20張，不過在27日格外具有意義。根據聯合報報導，法人精算後發現，若將台積電的權重折算進加權指數，這筆溢價空間等同預告台股還有433點的上漲潛力。這意謂著在短線循環內，大盤非常有機會正式站穩40050點。

▲▼台積電2025第四季法說會15日舉行，台積電董事長暨總裁魏哲家親自主持，對美投資及關稅問題仍是媒體關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電盤後鉅額交易熱絡，顯示市場大戶看好未來價格。（圖／記者湯興漢攝）

市場公認現價具強支撐
台積電盤後鉅額交易成交價平均2274.06元，高於26日收盤價2265元。其中2265元更是鉅額交易中成交量最大的價位，成交量達2109張。這數據顯示市場大咖們公認現在的價格具備強力支撐，盤後資金湧入的態勢相當明顯，也代表今日的收盤價極可能變為明日的樓地板。

關鍵字： 台積電

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