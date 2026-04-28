日圓跌回56年前！　專家列2主因「台灣也有中」

▲日圓跌破56年前水準。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

日圓持續走貶，兌換美元匯率正逼近160大關。根據國際清算銀行（BIS）最新數據，日圓匯率不僅刷新歷史紀錄，數值跌破56年前水準，也代表日圓在全球經濟中的實質價值與購買力正大幅削弱，日圓走弱的主因專家分析有二。

人口結構惡化衝擊國力

三菱UFJ摩根士丹利證券（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities）首席外匯策略師植野大作（Ueno Daisaku）指出，日本面臨少子高齡化與人口減少，國力衰退是貨幣長期走弱的關鍵背景。加上日本央行長期維持超寬鬆政策，與歐美之間的利差持續擴大，導致資金不斷外流。

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▲日圓持續走貶，專家認為跟少子高齡化與人口減少有關。（圖／記者湯興漢攝）

自2025年10月日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）上任以來，該指標在半年內從70.81重挫至66.33，跌幅高達6%。市場對擴張性財政支出可能導致財政惡化的疑慮，也讓日圓匯率持續承壓，對歐元與人民幣等主要貨幣表現皆顯得疲軟無力，市場情緒維持保守。

觀光出口與生活壓力並存

雖然實質有效匯率下滑不代表生活水準全面倒退，但確實直接拉高了進口成本。專家分析，1995年該指標曾達到目前3倍的高點，如今卻低於1美元兌360日圓的固定匯率時期。這反映出日本長期低成長與通縮環境，已徹底改變了日圓在國際金融體系中的地位。

不過，日圓走弱也並非全然負面，這讓日本商品在國際市場更具價格競爭力，並大幅提升入境觀光吸引力，有助於出口業與觀光消費擴張。日圓的持續貶值正呈現機會與壓力並存的雙重結構，日本政府如何在購買力縮水與經濟動能之間取得平衡，將是未來最大的挑戰。