南山人壽「真實身價」曝光　董座釐清非實質損失

▲南山人壽長期獲利穩健，圖右為南山人壽董事長尹崇堯、總經理范文偉。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

南山人壽今（2026）年3月淨損24億元在六大壽險公司中受到市場波動影響較大，第1季合併稅後純益約為84.54億元，年減約30％。董事長尹崇堯、總經理范文偉及財務長蔡昇豐4月17日連袂召開媒體座談會，重點包括首度揭露 IFRS 17接軌後的「真實身價」，說明單月虧損並釐清「非實質損失」，並進而發布營運戰略與業務轉型目標，強調仍以受到大家祝福為前提繼續推進上市目標。

尹崇堯強調接軌新制後，南山人壽的經濟實質價值將被看見，其累積的CSM（合約服務邊際）達 3,748 億元，且「淨值大幅提升」，即是接軌後淨值為 2,934 億元（淨值比 5.6%），若加計稅後 CSM 的「調整後淨值」則高達 5,932 億元，調整後淨值比升至 11.3%。

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在獲利穩定性部分，首季淨值已回升至3,700億元以上，淨值比超過7%。預計每年CSM攤銷可穩定貢獻220至260億元保險利潤。

尹崇堯指出，2026年將全力累積 CSM 以厚植長期獲利基礎，今年新契約CSM目標設定在550億至600億元之間，聚焦「保障型」及「長年期」商品，將保障年期拉長至百歲，並提升美元商品及投資型商品的銷售占比。

▲南山人壽業務部隊戰績支撐公司獲利主要來源之一，圖為南山人壽總部。

尹崇堯形容業務團隊是南山最大底氣本錢，特別是在超高齡社會下，具備獨特優勢，包括「二代傳承服務」，南山 3.3 萬名業務員中，有 1.1 萬人（約三分之一）具備三等親以內的親屬關係；到2025年底，合約年資超過30年，且現在還在服務的業務同仁超過5,200位，強調「跨世代傳承」的機制，能讓保險服務從一代延伸至下一代，陪伴客戶面對百歲人生的長照與健康需求。

南山人壽業務員在2025年新契約件數超過100件的共有136位，相當於每4天就完成一張新保單，該年最高紀錄為一年完成270件新契約保單，扣除國定假日，等於一天一張新保單，幾乎都是健康險。

尹崇堯並親揭「南山四星會」針對業務員設立獎項由來，業務員每個月至少要有4件不同被保險人的新契約保單，為最能代表南山長期深耕客戶的業務制度，目前持續四星三個月以上的業務員近1,400人；統計至2025年底，連續100個月「每個月有4件不同被保險人」四星會業務員人數達262人，需8年又4個月以上的堅持。

其中，南山人壽現存四星會連續最長期間者達384次，需要長達32年的堅持，其業務員的老公、媳婦、兒子也在南山人壽服務。

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