台股閃現4萬點　台經院警告「AI如顆大西瓜」

▲台股攻上4萬點創新高，外資卻大砍511.96億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台股昨天（27日）盤中首度突破4萬大關，但尾盤台積電（2330）漲勢收斂，短線過熱訊號浮現，三大法人同步賣超，外資重砍511.96億元，終場以39616.63點作收，未能守住4萬大關。對此，台經院專家以「大西瓜」來形容台AI概念股，資本過度集中特定科技大廠，發展不均衡。

風險性資產偏好升溫助攻台股 留意縮表帶來資金退潮

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台灣經濟研究院院長張建一24日認為，這波台股漲勢主要靠AI概念股推動，對風險性資產偏好的升溫，造就驚人漲勢，尤其熱門AI題材如矽光子等，未來仍有「很大想像空間」，漲勢反映投資人對未來獲利的期待，甚至反映至明年、後年。

張建一表示，這波AI浪潮是「實打實的投資」，與2000年網路泡沫事件不同，「不會泡沫」，所以不應低估未來AI的可能性。不過，他也示警，市場必須留意，全世界資金水位豐沛之際，新任美國聯準會主席提名人華許（Kevin Warsh）料將縮表，降低通膨預期，屆時是否還會有大量資金前進風險性資產，有待觀察。

AI像大西瓜吸光養分 台股發展不宜過度失衡

台經院景氣預測中心主任孫明德也提醒，現在台股以AI概念股最為強勢，但也猶如「有一顆西瓜長得太大，把其他小西瓜的養分都給吸走了。」目前資本過度集中特定科技大廠，發展不均衡，應思考如何帶動其他產業成長，讓其他類股也有上漲空間，才能讓台股更健康、韌性，長期發展下去。

AI投資才剛起步 未來不會只有台積電一枝獨秀

孫明德表示，台灣的AI投資才剛起步，未來仍有成長空間，他看好股市續強，加上過往歷史人類重大發明都是從點、線、面慢慢擴展，儘管AI伺服器都還停留在企業端，但後續隨著AI深入生活應用，「未來不會只有台積電一枝獨秀。」