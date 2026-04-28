輝達飆新高！AI算力爆發　華爾街樂觀看科技巨頭財報

▲輝達藬同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／攝影中心）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI算力需求爆發，輝達（NVIDIA）股價強勢噴出，盤中一度衝上216.82美元，終場收在216.61美元，大漲4%，再創歷史新高，市值同步飆升至5.26兆美元，刷新紀錄，穩居全球市值龍頭地位。

根據《Barron’s》報導，輝達股價近期在高檔整理後再度突破，顯示市場資金持續回流AI與半導體族群。即便標普500指數小幅下跌、道瓊工業指數持平，科技權值股仍展現相對強勢，成為盤面主要支撐力量。

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從成交面來看，輝達同時也是美股成交額第一名，單日成交金額高達392.31億美元，顯示市場追價意願強烈。技術面上，股價已正式突破2025年10月的前高，結束長時間區間整理，進入新一波上升趨勢。

市場接下來的焦點，將集中在本周登場的科技巨頭財報，包括微軟（Microsoft）、Alphabet、Meta與亞馬遜。華爾街特別關注資本支出（CapEx）指引，因為這將直接反映各大科技公司在AI晶片與算力基礎建設的投資力道，對輝達後續營運動能具有關鍵影響。

此外，AI基礎建設熱潮持續升溫。一家與輝達深度合作的數據中心開發商，計劃發行45億美元高收益債（垃圾債），用於內華達州200兆瓦資料中心專案，由摩根大通主導承銷，初步收益率約落在6%水準。

該專案能順利吸引資金，關鍵在於輝達簽下長達約16年的租約並附續租選項，提前鎖定穩定現金流，大幅降低投資風險。事實上，該開發商今年2月已發行38億美元同類型債券，當時吸引約140億美元認購，顯示市場需求熱烈。

隨著AI算力需求爆發、資料中心與電力資源日益緊張，科技巨頭正積極透過類似模式搶占未來算力供給。這股趨勢也從投資等級債市場擴散至高收益債市場，Alphabet（Google）先前亦以相似架構尋求約57億美元融資。

整體來看，美股正朝向逾五年來最佳單月表現邁進，在大型科技股與半導體族群帶動下，標普500與那斯達克指數持續逼近歷史新高。