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台積電跌30元至2235　台股翻紅漲61點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（28日）以39531.93點開出，指數下跌84.7點，跌幅0.21％。指數一度翻紅漲61.33點至39677.96點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2245元，跌幅0.88％，隨後跌勢擴大，下跌35元或1.55%至2230元；鴻海（2317）上漲2元至230元；聯發科（2454）上漲55元至2490元；廣達（2382）上漲3元來到328.5元；長榮（2603）上漲1元至200.5元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場維持平盤，收在49167.79點；標準普爾500指數上漲8.83點或0.12％，收7173.91點；那斯達克指數上漲50.5點或0.2％，收在24887.1點；費城半導體指數下跌105.62點或1.0％，收10408.04點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 49167.79 －0.0 －0.0%
S&P500 7173.91 ▲8.83 ▲0.12%
NASDAQ 24887.1 ▲50.5 ▲0.2%
費城半導體指數 10408.04 ▼105.62 ▼1.0%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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