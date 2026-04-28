快訊／台積電強勢翻紅　台股飆漲逾448點重返4萬大關

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

權值股王、「護國神山」台積電（2330）連日飆漲遭證交所列入注意股警示，今（28）日早盤一度下挫35元至2230元，不過開盤20分鐘內已拉回平盤，開盤不到半小時已進一步翻紅上漲，連帶加權指數大漲448.13點至40062.66點，重返4萬點大關。



台積電今日開盤原跌20元或0.88%至2245元，隨後翻紅漲10元或0.44%至2275元，強勢抬頭上攻，多頭士氣大振。