快訊／台積電強勢翻紅　台股飆漲逾448點重返4萬大關

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
權值股王、「護國神山」台積電（2330）連日飆漲遭證交所列入注意股警示，今（28）日早盤一度下挫35元至2230元，不過開盤20分鐘內已拉回平盤，開盤不到半小時已進一步翻紅上漲，連帶加權指數大漲448.13點至40062.66點，重返4萬點大關。
台積電今日開盤原跌20元或0.88%至2245元，隨後翻紅漲10元或0.44%至2275元，強勢抬頭上攻，多頭士氣大振。
▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
權值股王、「護國神山」台積電（2330）連日飆漲遭證交所列入注意股警示，今（28）日早盤一度下挫35元至2230元，不過開盤20分鐘內已拉回平盤，開盤不到半小時已進一步翻紅上漲，連帶加權指數大漲448.13點至40062.66點，重返4萬點大關。
台積電今日開盤原跌20元或0.88%至2245元，隨後翻紅漲10元或0.44%至2275元，強勢抬頭上攻，多頭士氣大振。
關鍵字： 台積電 ﹑ 股價波動 ﹑ 證交所 ﹑ 注意股 ﹑ 大盤指數
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為阻止詐騙洗錢，第一銀行宣布取消自動櫃員機（ATM）「存到飽」功能，自明（29）日起，存戶透過ATM存現金進自己的帳號，由現行的「無上限」縮至50萬元，影響1258萬張一銀金融卡持有人的權益。
2026-04-28 00:03
權值股發威，台積電（2330）強勢由黑翻紅，市值排名第3的聯發科（2454）今（28）日開盤半小時觸及漲停價，為本月第4度亮燈，股價一舉衝上2675元天價，市場更進一步期待本周法說會釋出重要利多。
2026-04-28 09:54
權值股王、「護國神山」台積電（2330）連日飆漲遭證交所列入注意股警示，今（28）日早盤一度下挫35元至2230元，不過開盤20分鐘內已拉回平盤，開盤不到半小時已進一步翻紅上漲，連帶加權指數大漲413.21點至40029.84點，重返4萬點大關。
2026-04-28 09:31
美股4大指數有漲有跌，台股今（28日）以39531.93點開出，指數下跌84.7點，跌幅0.21％。指數一度翻紅漲61.33點至39677.96點。
2026-04-28 09:04
AI算力需求爆發，輝達（NVIDIA）股價強勢噴出，盤中一度衝上216.82美元，終場收在216.61美元，大漲4%，再創歷史新高，市值同步飆升至5.26兆美元，刷新紀錄，穩居全球市值龍頭地位。
2026-04-28 08:57
近期許多粉絲焦急敲碗：「為什麼高股息 ETF 今年的績效表現天差地別？我的高股息ETF終於解套了，到底該不該『蛋雕』（丟掉）？」基金醫生馮志源直言，高股息 ETF 絕非一體適用，取決關鍵在於核心持股是否精準鎖定盤面主流，00929 復華台灣科技優息「雙聯」高持股發威，展現浴火重生的霸氣，績效與配息同步噴發，是今年最具可看性的高股息ETF！
2026-04-28 08:30
中航(2612)今(27)日代子公司China Vantage Shipping與China Swift Shipping公告向中國船舶集團青島北海造船公司各訂造21萬載重噸大海岬型船，每艘造價在7750~8050萬美元之間；中航累計目前共有8艘該型船建造中，其中在台船(2208)訂造的4艘，有兩艘將在今年第三與第四季各交1艘，另兩艘明年首季與第二季交船，為公司增添業績。
2026-04-27 21:27
日本網站《Trill》文章中提到，理財不只是看盤，更多時候與個人性格有關。當大眾忙著加碼ETF、盯著台積電股價跳動時，有三大星座的人最容易在不知不覺中讓存款悄悄流失。理財專家指出，這些星座並非亂花大錢，而是日常選擇的累積決定了財務走向，若能掌握理財痛點，在全民瘋投資的熱潮中，更能穩健守住財富。
2026-04-27 21:00
台積電內鬼案今日智慧財產及商業法院審結，主嫌陳力銘重判10年，法院也裁定Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，應執行罰金新台幣共1億5,000萬元，對此台積電也發布聲明指出，對於任何損害公司利益行為，秉持零容忍態度並從嚴處理。
2026-04-27 20:34
美伊戰爭明(28)日即將屆滿兩個月，我國四家船公司共有8艘船困在波斯灣內，其中陽明(2609)、長榮(2603)與萬海(2615)的貨櫃船卸完貨後就停在港口錨泊區，零收入還要支付船舶每日成本或每日租金，台航(2617)的1艘8.4萬噸卡薩姆型散裝船，因為是簽長約出租，每日租金照收，零損失。
2026-04-27 20:32
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