台積電衝天價！投資達人點名「1檔ETF」早在場內：還左擁右抱

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電（2330）股價衝上2265元天價，讓不少投資人開始關注「含積量」高的主動式ETF。投資達人股魚提醒，投資不能只看熱鬧，更要看誰先佔到好位置。他指出，近期金管會解鎖「台積電條款」，單一個股持股上限放寬到25%，對主動式經理人來說，簡直是把封印拆掉。但他點名一檔ETF「00991A」，「早就已經在場內了！」具備彈性加碼優勢。

股魚在粉專表示，很多人在問，現在想追「含積量」高的主動式ETF還來不來得及？他認為，「看投資不能只看熱鬧，要看誰先佔到好位置。」最近金管會正式解鎖「台積電條款」，對主動式經理人來說，「簡直是把封印拆掉」。

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00991A早卡位 台積電占比優勢明顯

他指出，當其他產品還在期待修約、等待進場門票時，這兩天漲最多的台股主動式ETF「00991A（主動復華未來50）」早就已經在場內，「不僅是規模最大的五檔主動中，台積電佔比最高的，更因為法規獎勵優勢，第一大持股比例最高可以拉到30%。」

股魚提到，00991A經理人動作相當快，馬上主動調節，大幅加碼台積電7.22%，一舉拉到22.15%。他形容，這就是主動式ETF的價值，「別人還在門外排隊等修約，苦看台積電漲高高後才能入場，00991A已經手握快速通關券。」

資金轉向大型股 AI與千金股一把抓

他也分析，現在不只是「拉積盤」，資金正明顯轉向中大型股。布局00991A，除了有台積電這根定海神針，還能納入前十大一線AI概念股與千金股，例如今年狂飆近200%的台光電，就是00991A第二大持股。

至於近期市場熱議的800億資金募集潮，股魚表示，統一投信新主動式ETF「00403A」受到高度期待，法人預估募集金額已超越800億元。他指出，00403A策略以「市值前50大」為主，再加入50到200名潛力股，「這邏輯就是主動版的0050」。

績效勝出 「經理人操盤」成關鍵

他認為，00403A的選股邏輯與00991A相當相似，若00403A帶著大筆資金準備建倉，那已在場內、邏輯相近的00991A，就可能成為這波募集潮下最直接的「草船借箭」受惠者。

股魚也列出今年以來績效，2026年1月2日至4月27日，加權報酬指數37.13%、0050為38.91%，00991A則達59.88%。他最後提醒，主動式ETF選對經理人差很多，各家都有不同操盤策略，投資人若對產品有興趣，仍應先上官網了解風格差異，「才能買到自己心儀且又能長期佈局的產品。」