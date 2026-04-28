美光、Sandisk創高！3檔記憶體霸占成交榜　旺宏漲近8%

▲旺宏法說後股價呈現價量齊揚。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

旺宏（2377）於昨（27）日召開法說，預期NAND快閃記憶體缺口非常大，公司持續調漲報價，而美光、Sandisk股價創高等利多消息加持下，今（28）日股價多頭氣盛，上攻到158元，漲幅逾8%，到10點左右成交量16萬多張，居上市第 二大個股，南亞科（2408）、華邦電（2344）兩檔量價齊揚，同步入列成交量前五大排行榜。

旺宏公布第一季財報，毛利率則由去年第四季季24.2%，大幅跳升至本季40.8%，本業順利轉盈，稅後淨利17.79億元，每股稅後盈餘（EPS）0.9元，優於市場預期。

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由於國際大廠逐步退出低容量NAND產品市場，轉向高容量市場，導致4GB至32GB區間出現供應真空，旺宏eMMC與SLC NAND產品受惠最深，第一季NAND營收占比已提升至30%，目前公司採「月報價」機制，並將依市場供需持續調漲價格，NOR Flash仍為主要營收來源，占比約58%。

凱基投顧最新發布的研究報告指出，旺宏第二季營收預估值為189.8億元，季增81%至189.8億元，毛利率上看64.5%，並將單季EPS預估上修至4.05元，維持「增加持股」的投資評等，給予300元目標價。

而昨（27）日美光股價收到524.56美元，Sandisk收1070.2美元，雙雙創歷史收盤新高，加上旺宏領軍連三紅，南亞科漲幅逾半根停板，最高來到242.5元，逼近246元季線反壓，到10點左右，成交量來到11.8萬張，華邦電上攻到96.2元就壓回到平盤附近。

