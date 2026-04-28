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中國信託銀行登《Financial Times》資產管理高峰會　臺灣金融業唯一受邀　三大趨勢探討高資產客群需求

▲▼中國信託,資產管理高峰會,臺灣金融業。（圖／中國信託）

▲中國信託銀行私人銀行處處長楊子宏（左二）代表出席《Financial Times》資產管理高峰會亞洲場擔任與談人。

圖、文／中國信託銀行提供

國際財經權威媒體《Financial Times》（金融時報）與旗下財富管理專業雜誌PWM（Professional Wealth Management）合作舉辦第四屆「資產管理高峰會」（Wealth Management Summit）亞洲場，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）為臺灣唯一受邀出席之金融機構，由中國信託銀行私人銀行處處長楊子宏擔任講者，於會中提出臺灣高資產家族財富治理正從資產累積，邁向跨境布局與跨世代傳承的新階段，並總結出「亞洲財富管理典範移轉」、「從產品導向走向整合偕同服務」、「第二代接班：從對立到共創」等三大趨勢，峰會吸引580位全球私人銀行、家族辦公室與資產管理專業人士參與，現場提問交流踴躍。

楊子宏處長首先分享，觀察發現，臺灣高資產客戶對於關注財富管理議題已從在地延伸至跨境與跨世代的全球性課題，家族治理模式逐步由創辦人主導走向制度化協作，不同於市場長期假設亞洲新生代接班人傾向跳脫家族框架、另起爐灶，「臺灣第二代對家族的情感連結其實相當深厚，期盼於家族中尋求不同的價值與貢獻方式。」臺灣高資產家族第二代明確表達更多空間「選擇」自己如何貢獻，「目標」更關注於家族財富如何創造正面影響，同時更重視擁有設計自己職業生涯和生活方式的「彈性」。

▲▼中國信託,資產管理高峰會,臺灣金融業。（圖／中國信託）

▲中國信託銀行私人銀行處處長楊子宏代表出席《Financial Times》資產管理高峰會亞洲場，為臺灣唯一受邀金融業。

上述三項訴求重塑接班的樣貌，臺灣家族發展出新的「共同駕駛（Co-pilot）」接班模式，由創辦人掌舵，同時讓第二代提早參與決策，並從境外資產管理開始累積經驗，逐步建立能力與信心，兼顧兩代需求使傳承得以穩健推進，也因此改變臺灣金融業私人銀行的服務模式。楊子宏處長說明，中國信託銀行運用「三池架構」，包括將資產劃分為一代主導的保守「核心池」、保障現金流的「收益池」，以及放手由二代配置私募股權與企業永續發展的「成長池」，協助高資產客群解決世代接班挑戰。

楊子宏處長指出，此趨勢促使臺灣金融業者的私人銀行服務需要由資產管理進一步延伸至價值共創與決策參與，未來金融機構競爭關鍵在於整合高資產家族的企業金融與家族傳承服務需求，從傳統的「單點產品供應者」提升成「整合偕同服務者」，串聯個人、家族與企業金融需求，並結合跨國據點提供一站式服務。中國信託銀行目前於14個國家與地區有超過370個據點，運用香港與新加坡的私人銀行深厚實務經驗，深度融合國際視野與在地服務，為客戶提供私人銀行暨財富管理、企業金融及資本市場三大全方位金融服務，量身打造跨世代、跨境、跨領域的一站式頂級金融服務。

▲▼中國信託,資產管理高峰會,臺灣金融業。（圖／中國信託）

▲中國信託銀行私人銀行處處長楊子宏代表參與《Financial Times》資產管理高峰會亞洲場，峰會吸引逾580位全球私人銀行領域專業人士參與。

中國信託銀行此次登上國際舞臺分享臺灣觀點與經驗，顯示臺灣財富管理議題正逐步成為全球關注焦點，與臺灣私人銀行業在財富管理版圖中的獨特位置，更展現中國信託銀行深耕高資產客群的專業及實務深度。

關鍵字： 中國信託資產管理高峰會臺灣金融業

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