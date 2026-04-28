幾年前出清台積電！「賺了5萬塊」她現在超後悔：再慢慢撿回來

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「護國神山」台積電（2330）連日飆漲，有女網友表示，自己工作6、7年以來，只要有閒錢就投入台積電，過去曾在700元時全數出清小賺5萬，沒想到股價一路飆升，之後才又慢慢買回，目前均價約1000元、持有半張。她直言「悔不當初」，同時也猶豫現在是否該賣出，貼文引發議論。

原PO在Dcard以「台積電2330可以賣了嗎」為題發文，表示自己長期投資台積電，早期在700元時因已有獲利選擇出清，沒想到之後股價持續上攻，讓她錯過一大段漲幅。

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她提到，後來才重新進場，目前均價約1000元，但持股僅半張，與其他投資人相比「根本微不足道」，也坦言相當後悔當初沒有繼續抱著或多買。如今台積電股價已經來到新高度，讓她陷入兩難，不確定是否該趁高點賣出鎖利，「現在漲成這樣…悔不當初。」

貼文引起不少投資人共鳴與討論，「賣個錘子，繼續抱著啊」、「沒急用錢就放著」、「賣啊，然後跟當初的妳一樣，2500再買回來，漲到3000再問一次可以賣了嗎，回頭會發現還不如從700抱到3000。」

也有人建議分批操作，「創新高賣一點，跌時再補一點」，甚至有網友樂觀看好未來表現，認為還有上漲空間。不過也有人提醒風險，認為短線可能震盪，投資仍需看個人心態與資金需求，「缺錢就先賣掉，不缺錢的話一直買就對了。」