反指標女神出手了「只敢50、100股買」　一票人嚇歪：別進來

▲反指標女神巴逆逆。（圖／翻攝自臉書／吃土鋁繩-巴逆逆）

記者周亭瑋／綜合報導

記憶體大廠旺宏（2377）昨日法說會報喜，激勵今（28）日股價飆漲逾8%；未料，股市知名反指標網紅「巴逆逆」竟在此時曬出成交截圖，宣告正式進場，讓廣大股民瞬間轉為集體恐慌，紛紛哀求女神放過記憶體族群。

反指標女神巴逆逆現身！「50、100股」進場

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就在多頭氣勢如虹之際，巴逆逆稍早在臉書發文表示，「有人哀嚎，就表示有戲。」同時，她也曬出旺宏已全部成交的截圖，直言要先衝一波。

她還透露，今天特地賣掉其他持股來補倉，雖然自嘲財力有限，朋友都是50到100張的買，而她只能「50到100股」的買；但這股東方神祕力量的突襲，已讓市場投資人驚出一身冷汗。

網友洗版哀號：別過來呀！

貼文曝光後，網友們紛紛直呼，「法說會變法會」、「啊啊啊！你不要進來阿」、「難怪創見跌，不要阿」、「別過來呀」、「大家要撐住啊，別輸給東方神秘力量」、「女繩放過它」、「你別阿記億體！才剛起漲」。

旺宏第一季轉虧為盈 NAND供應真空助攻毛利率跳升

撇除反指標話題，旺宏基本面實力堅強。昨日，旺宏第一季財報公布，毛利率由去年第四季的24.2%大幅跳升至40.8%，本業順利轉盈，稅後淨利為17.79億元，每股稅後盈餘（EPS）0.9元，優於市場預期。

受惠於國際大廠退出低容量NAND市場轉向高容量領域，導致4GB至32GB區間出現供應真空，帶動旺宏eMMC與SLC NAND產品營收佔比提升至30%，公司目前採取「月報價」機制，將依市場供需持續調漲價格；目前NOR Flash仍為主要營收來源，佔比約 58%。

法人看好第二季獲利爆發 目標價調升至300元

另外，凱基投顧最新研究報告指出，預估旺宏第二季營收將季增81%至189.8億元，毛利率上看64.5%，並將單季EPS預估上修至4.05元，維持「增加持股」評等，並給予300元目標價。

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