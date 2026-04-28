ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

存款230萬All in台積電　被媽罵「幹嘛追高？」網急勸：賣掉才傻

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO把積蓄拿去買一張台積電。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

台積電（2330）股價衝上2330元新高，領軍台股在27日強勢衝破4萬點大關，有網友表示，用積蓄買進人生第一張台積電股票，買在2315元，開心向媽媽分享，沒想到卻被提醒買在高點，質疑他為何前幾天不買、現在才追高？他因此陷入焦慮。對此，網友安慰她「遲早會3000元，抱得住就是你的」。

買在2315被罵追高　急問該不該立刻賣

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在Thread發文，平常沒有在關注股市，第一次拿出積蓄買進一張台積電股票，買在2315價位，當下心情原本很興奮，第一時間告訴媽媽；不料媽媽聽到後，認為價格已經偏高，並反問「心臟很大顆，為什麼前幾天不買要追高？」

原PO無奈表示，並不是不想早點買，而是當時才有資金，因此相當慌張，「我買2315要馬上賣掉嗎？整個很難過，我真的買很高嗎？那我現在可以怎麼做？的確是我的全部積蓄沒錯。」

貼文曝光，網友勸他放寬心，台積電本來就是要放長期，「給你信心，買台積電真的不會後悔，而且台積電還會配股息，配到股息再投入」、「台積電幾乎可以看成利息很高的定存了，當作自己買了兩百多萬的3/5/10年期定存，不會虧的」、「短線來說你是買在高點，但台積電未來幾年EPS都是逐年升高的，所以不要怕，希望你這筆資金是閒置資金，千萬不要賣喔，有閒錢，跌的時候要再加碼，五年後你會感謝自己！」

也有網友分享，「他在600的時候，家人也是說我瘋了，所以650我就跑了，現在2000多，我已經高攀不起，今天我才是真的瘋了」、「我二十年前在新店買了一坪 14 萬的預售屋，被媽媽罵到退訂。聽話的代價給你參考」、「我當初第一張台積電買在1500，被家人唸追高說我傻啊不懂股價一定會向下修正！結果我怕到第二天沒虧沒賺還損失交易費立刻賣掉！現在的我再回頭看，欲哭無淚！賣掉才真傻！」

關鍵字： 台積電股價投資長期持有台股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

推薦閱讀

一銀明起掰了ATM「存到飽」功能　單日限額縮至50萬元

一銀明起掰了ATM「存到飽」功能　單日限額縮至50萬元

為阻止詐騙洗錢，第一銀行宣布取消自動櫃員機（ATM）「存到飽」功能，自明（29）日起，存戶透過ATM存現金進自己的帳號，由現行的「無上限」縮至50萬元，影響1258萬張一銀金融卡持有人的權益。

2026-04-28 00:03
美光、Sandisk創高！3檔記憶體霸占成交榜　旺宏漲近8%

美光、Sandisk創高！3檔記憶體霸占成交榜　旺宏漲近8%

旺宏（2377）於昨（27）日召開法說，預期NAND快閃記憶體缺口非常大，公司持續調漲報價，而美光、Sandisk股價創高等利多消息加持下，今（28）日股價多頭氣盛，上攻到158元，漲幅逾8%，到10點左右成交量16萬多張，居上市第 二大個股，南亞科（2408）、華邦電（2344）兩檔量價齊揚，同步入列成交量前五大排行榜。

2026-04-28 10:03
聯發科飆漲停！本月來第4根　狂刷2675元天價

聯發科飆漲停！本月來第4根　狂刷2675元天價

權值股發威，台積電（2330）強勢由黑翻紅，市值排名第3的聯發科（2454）今（28）日開盤半小時觸及漲停價，為本月第4度亮燈，股價一舉衝上2675元天價，市場更進一步期待本周法說會釋出重要利多。

2026-04-28 09:54
準到發毛！從消費習慣看你的「金錢人格」　心理分析這類人容易陷入財務陷阱

準到發毛！從消費習慣看你的「金錢人格」　心理分析這類人容易陷入財務陷阱

每個人與金錢之間都有一段關係，而對大多數人來說，這段關係往往「一言難進」。從父母身上習得的習慣與觀念、文化規範、生活方式、價值觀甚至恐懼，這些因素相互交織，最終形塑出你的「金錢人格」，亦即你對財務的思考方式、感受與行為模式。事實上，這種人格早在你開立第一個銀行帳戶前就已悄悄成形。

2026-04-28 12:30
月薪4萬起步「每月丟1萬買0050」！他揭5年後成果：有頭期款了

月薪4萬起步「每月丟1萬買0050」！他揭5年後成果：有頭期款了

有網友分享，2021年理解資產配置與貸款買房的觀念，於是開了證券戶，當時月薪只有4萬，每月固定投入1萬元，後來隨著工作轉換，投入金額逐步提高，並辦了信貸100萬分批投入市場，如今帳面損益高達250萬元，已有能力負擔房子頭期款，「現在回頭看，真的很慶幸當初有堅持下來。」

2026-04-28 12:21
日央不升息卻「轉鷹」！通膨預測飆破目標　日股下跌、債市觀望

日央不升息卻「轉鷹」！通膨預測飆破目標　日股下跌、債市觀望

日本央行（BOJ）今（28）日宣布維持政策利率在0.75%不變，符合市場預期，但決策出現分歧，以6比3表決通過，顯示內部對政策方向仍有歧見。

2026-04-28 12:06
AI帶動成長！　中華徵信估今年台灣出口上看8000億美元

AI帶動成長！　中華徵信估今年台灣出口上看8000億美元

根據財政部統計處最新統計，今年第1季台灣出口金額達1957.4億美元，創歷史新高，較2024年同期成長51%，中華徵信（CRIF）認為，若在沒有其他變數出現情況下，樂觀預測台灣今年第2季至第4季出口金額可望分別上看2113億美元、2257億美元、2279億美元，全年上看8606億美元。

2026-04-28 11:14
華南金配息不夠香！股利1.45元近10年最高　盤中仍跌4%

華南金配息不夠香！股利1.45元近10年最高　盤中仍跌4%

擁有49萬名股民華南金（2880）公布今年股利，擬配發現金股息1.35元、股票股利0.1元，合計總股利1.45元，創近十年新高，以今（28）日35.25平盤價計算，潛在股息殖利率約3.83%，股價開平之後，壓回到盤下整理，最低來到33.7元，跌幅逾4%，為今控股中表現最弱的一檔。

2026-04-28 11:11
存款230萬All in台積電　被媽罵「幹嘛追高？」網急勸：賣掉才傻

存款230萬All in台積電　被媽罵「幹嘛追高？」網急勸：賣掉才傻

台積電（2330）股價衝上2330元新高，領軍台股在27日強勢衝破4萬點大關，有網友表示，用積蓄買進人生第一張台積電股票，買在2315元，開心向媽媽分享，沒想到卻被提醒買在高點，質疑他為何前幾天不買、現在才追高？他因此陷入焦慮。對此，網友安慰她「遲早會3000元，抱得住就是你的」。

2026-04-28 11:02
英特爾發債65億美元吸金500億　超額認購近8倍、轉型題材獲資金押注

英特爾發債65億美元吸金500億　超額認購近8倍、轉型題材獲資金押注

英特爾近期雖因獲利下滑而面臨信用評等遭下調壓力，但市場資金態度出現明顯轉變。最新一筆65億美元公司債發行，吸引約500億美元認購需求，超額認購倍數達7.7倍，顯示債券投資人已開始押注其轉型成效。

2026-04-28 11:01

讀者迴響

熱門新聞

日圓跌回56年前！　專家列2主因「台灣也有中」

快訊／韭菜大翻車！穩懋、信驊雙爆違約交割　6券商通報

ETF變飆股！　退休族直接All in

台積電「盤後鉅額」有神祕訊號　法人：4萬點穩了

台積電衝天價！投資達人點名1檔ETF早在場內

反指標女神出手了「只敢50、100股買」　一票人嚇歪

一銀明起掰了ATM「存到飽」功能　單日限額縮至50萬元

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

230萬All in台積電　被媽罵追高！網勸：賣掉才傻

聯發科飆漲停！本月來第4根　狂刷2675元天價

台股閃現4萬點　台經院警告「AI如顆大西瓜」

快訊／台積電強勢翻紅　台股飆漲逾448點重返4萬大關

基金醫生：00929績效制霸高息ETF

台股突破4萬「卻有74%公司股價下跌」！他憂

台股「拉積盤」閃現4萬點　法人示警：結構虛胖

幾年前出清台積電　她賺了5萬塊卻後悔了

台股衝上4萬點　「1族群」卻在哭泣

南山人壽「真實身價」曝光　董座釐清非實質損失

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366