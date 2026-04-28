存款230萬All in台積電　被媽罵「幹嘛追高？」網急勸：賣掉才傻

▲原PO把積蓄拿去買一張台積電。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電（2330）股價衝上2330元新高，領軍台股在27日強勢衝破4萬點大關，有網友表示，用積蓄買進人生第一張台積電股票，買在2315元，開心向媽媽分享，沒想到卻被提醒買在高點，質疑他為何前幾天不買、現在才追高？他因此陷入焦慮。對此，網友安慰她「遲早會3000元，抱得住就是你的」。

買在2315被罵追高 急問該不該立刻賣

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原PO在Thread發文，平常沒有在關注股市，第一次拿出積蓄買進一張台積電股票，買在2315價位，當下心情原本很興奮，第一時間告訴媽媽；不料媽媽聽到後，認為價格已經偏高，並反問「心臟很大顆，為什麼前幾天不買要追高？」

原PO無奈表示，並不是不想早點買，而是當時才有資金，因此相當慌張，「我買2315要馬上賣掉嗎？整個很難過，我真的買很高嗎？那我現在可以怎麼做？的確是我的全部積蓄沒錯。」



貼文曝光，網友勸他放寬心，台積電本來就是要放長期，「給你信心，買台積電真的不會後悔，而且台積電還會配股息，配到股息再投入」、「台積電幾乎可以看成利息很高的定存了，當作自己買了兩百多萬的3/5/10年期定存，不會虧的」、「短線來說你是買在高點，但台積電未來幾年EPS都是逐年升高的，所以不要怕，希望你這筆資金是閒置資金，千萬不要賣喔，有閒錢，跌的時候要再加碼，五年後你會感謝自己！」

也有網友分享，「他在600的時候，家人也是說我瘋了，所以650我就跑了，現在2000多，我已經高攀不起，今天我才是真的瘋了」、「我二十年前在新店買了一坪 14 萬的預售屋，被媽媽罵到退訂。聽話的代價給你參考」、「我當初第一張台積電買在1500，被家人唸追高說我傻啊不懂股價一定會向下修正！結果我怕到第二天沒虧沒賺還損失交易費立刻賣掉！現在的我再回頭看，欲哭無淚！賣掉才真傻！」