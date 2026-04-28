AI帶動成長！　中華徵信估今年台灣出口上看8000億美元

▲台灣第一季出口亮麗逼近2千億美元。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據財政部統計處最新統計，今年第1季台灣出口金額達1957.4億美元，創歷史新高，較2024年同期成長51%，中華徵信（CRIF）認為，若在沒有其他變數出現情況下，樂觀預測台灣今年第2季至第4季出口金額可望分別上看2113億美元、2257億美元、2279億美元，全年上看8606億美元。

CRIF指出，今年第1季台灣出口金額分別在1月（出口金額657.6億美元）及3月兩度創下單月歷史新高；即使是2月的出口金額498億美元，也是2月出口金額的歷史新高，整體而言，出口表現暢旺；不過值得注意的是，主要出口產品包括塑橡膠及其製品、紡織類產品、紙製品、運輸工具類產品仍呈現衰退，機械產品、電機產品成長則低於20%，至於化學品、非金屬礦物、基本金屬及其製品與光學、精密儀器出口成長更低於5%。

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出口得以大幅成長的動能主要仍來自於以半導體為主的電子零組件，以及資通與視聽產品兩大類產品，在AI產業帶動下表現突出。其中電子零組件第1季出口金額達655.8億美元，較2024年同期大幅成長42.7%；資通與視聽產品第1季出口金額更高達879.5億美元，較2024年同期翻了1倍（成長102.1%）之多。

不過，第1季出口金額達到1957.4億美元，確實是一項驚喜，依據行政院主計處的進出口貿易預測，第1季的出口金額為1509.2億美元，而實際出口金額較預測值高出448.2億美元之多，行政院主計處原本預測今年出口金額可達6,644.1億美元，但由於第1季出口金額較預測值大增，而行政院主計處的出口預測今年出口將呈現逐季成長，第2季至第4季出口金額預測值依次為1632.4億美元、1742.7億美元及1760億美元，因此保守估計今年的出口總額可望首度突破7000億美元大關，上看7093億美元。

雖然目前有美伊戰爭為全球經濟增添不確定性，IMF也將全球經濟成長率由3.3%下修至2.8%，並評估全球貿易成長將因此放緩，不過，CRIF認為，台灣出口動能在於電子零組件及資通與視聽兩大類產品，受惠於AI產業實際需求旺盛，美伊戰爭因素並不致影響台灣今年出口總額成長。

CRIF認為若在沒有其他變數出現情況下，樂觀預測台灣今年第2季至第4季出口金額可望分別上看2113億美元、2257億美元、2279億美元，全年上看8606億美元，出口較2024年成長37.7％；不過，CRIF也強調第2季的實際出口成長情況是否突破2000億美元，將直接影響到對第3季及第4季的出口成長預測的修正方向，因此第2季出口成長表現將成為研判今年出口成長幅度的關鍵指標。

