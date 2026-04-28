月薪4萬起步「每月丟1萬買0050」！他揭5年後成果：有頭期款了

▲持之以恆買0050。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

有網友分享，2021年理解資產配置與貸款買房的觀念，於是開了證券戶，當時月薪只有4萬，每月固定投入1萬元，後來隨著工作轉換，投入金額逐步提高，並辦了信貸100萬分批投入市場，如今帳面損益高達250萬元，已有能力負擔房子頭期款，「現在回頭看，真的很慶幸當初有堅持下來。」

從每月1萬元開始 收入提高後逐步加碼

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原PO在Dcard發文，2021年時意外看到丁特的影片，丁特提到買房時選擇用貸款，即使有能力全額付清，也不會一次付掉，若大盤年化報酬率能達到4%，不如把資金投入市場，讓股票獲利還房貸。他看完後突然意識到，原來有錢人是這樣運用資產，隔天就跑去開戶，正式開啟投資之路。

原PO透露，當時月薪只有4萬元，扣除生活開銷後，每個月省吃儉用，也只能固定投入1萬元；後來隨著工作轉換、收入提高，投入金額也逐漸增加，從每月1萬元、2萬元、3萬元，到目前固定每月投入5萬元。原PO也提到，疫情初期曾辦理100萬元信貸，並採分批方式投入市場。

自認成績不算驚人 但已達成階段性目標

到了去年11月，累積獲利已達80萬元，原PO透露，評估自己還能承受更多風險後，又再次申辦信貸，加碼約60萬元。他也回憶，當年0050價格在130元時，曾向學長提到自己開始定期定額買0050，卻被對方笑說「0050都這麼高了，你還要買喔？」如今回頭看，原PO慶幸當時有堅持下來。

原PO坦言，雖然和獲利千萬的前輩相比，這些成績不算什麼，但至少已經讓他有能力負擔房子的頭期款。他也鼓勵其他人，「投資最好的時間是10年前，其次，就是現在。」他也貼出對帳單，共有46張0050，報酬率135.61%，均價39.38元，損益高達250萬元。

貼文一出，網友留言恭喜，「好好感謝丁特以外，也好好感謝自己」、「能穩定投入也是很有毅力，恭喜」、「穩定投資真的好重要，恭喜你」。也有網友驚呼，「貸款買股票，只能說你很勇」、「你滿幸運的，如果股市不一樣，信貸會死很難看」。