台股傳奇交易員曬「台積電2330元對帳單」　全場跪了：買了15億

▲股市熱度夯。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台股近期氣勢如虹，一舉衝破4萬點大關。去年成交量超過一兆、台股傳奇交易員「巨人傑」曬出買進交易單，搶下全世界第一張2330元的台積電股票，引發熱議。就有網友驚呼，整股代表買進一張，對帳單共有7筆88張台積電的交易明細，「買了15億啊，百貨週年慶賣的都沒這麼多。」

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▲巨人傑（右）左為Joeman。（圖／翻攝臉書／巨人傑）



巨人傑興奮喊：搶頭香成功



台股傳奇交易員「巨人傑」在Threads發文，貼出對帳單，27日台股9點一開盤，就開始買進台積電，一次就買88張。從股價2280元開始買，一次就買88張，在9時24分時台積電漲到2330元，巨人傑也成功買到了，「搶頭香成功，台股四萬點這天，搶下了全世界第一張2330元的2330，應該也是目前成交2330最多的，等好久，大家的驕傲。」

他貼出對帳單，並強調，「只是成交狀況，沒有推薦買進，收盤也可能此部位就不存在了，自己需留意風險。」

貼文曝光，網友紛紛驚呼，「幾百萬在你眼前都是零錢」、「傑哥隨手一買就是16億」、「整股代表人家買的是一張，233萬元，那些說零股的可以去眼科報到」、「開始看以為是AI修圖，然後看發文者....喔喔沒事了」、「買到最高點，也不過是追高仔，也不過是16億，也不過只要5億的財力證明，呃...講著講著怎麼跪了」、「巨人爸爸好猛」、「2330成交224張你就買了88張」。