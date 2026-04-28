台積電最後一單9024張殺50元至2210　台股收跌94點再失4萬

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（28日）開低走低，盤中一度收復4萬點大關，但在台積電（2330）最後一單灌進9024張成交量，導致跌勢加重，終場以下跌50元或2.21%、每股2215元作收；加權指數終場下跌94.9點，以39521.73點作收，跌幅0.24％，成交量1兆零2.96億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌84.7點開出，指數開低走低，盤中最高達40101.23點，最低39521.73點，終場收在39521.73點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到2215元，跌幅2.21％；鴻海（2317）下跌2.5元至225.5元；聯發科（2454）上漲180元至2615元；廣達（2382）下跌4.5元來到321元；長榮（2603）上漲0.5元至200元。
今天漲幅前5名個股為旺宏（2337）上漲14.5元，漲幅10％；天二科技（6834）上漲3.45元，漲幅10％；昆盈（2365）上漲3.35元，漲幅10％；榮創（3437）上漲2.3元，漲幅10％；志聖（2467）上漲49.5元，漲幅9.99％。
跌幅前5名個股則為立萬利（3054）下跌7.8元，跌幅9.99％；國建（2501）下跌2.65元，跌幅9.98％；中福（1435）下跌1.35元，跌幅9.51％；鼎固-KY（2923）下跌1.9元，跌幅7.92％；台光電（2383）下跌355元，跌幅7.51％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|旺宏（2337）
|159.5
|▲14.5
|▲10.0％
|天二科技（6834）
|37.95
|▲3.45
|▲10.0％
|昆盈（2365）
|36.85
|▲3.35
|▲10.0％
|榮創（3437）
|25.3
|▲2.3
|▲10.0％
|志聖（2467）
|545.0
|▲49.5
|▲9.99％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|立萬利（3054）
|70.3
|▼7.8
|▼9.99％
|國建（2501）
|23.9
|▼2.65
|▼9.98％
|中福（1435）
|12.85
|▼1.35
|▼9.51％
|鼎固-KY（2923）
|22.1
|▼1.9
|▼7.92％
|台光電（2383）
|4375.0
|▼355.0
|▼7.51％
資料來源：證交所
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