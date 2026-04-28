台船承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘　命名暨下水典禮

▲擲瓶儀式左起關務署基隆關張世棟關務長、關務署高雄關劉芳祝關務長、台船顏聰輝副總經理共同主持。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際公司(2208)承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘，今(28)日上午10時於台船公司高雄廠舉行命名暨下水典禮，由台船公司顏聰輝副總經理、關務署基隆關張世棟關務長及高雄關劉芳祝關務長共同主持，並邀請基隆關張世棟關務長擔任命名人，高雄關劉關務長擔任擲瓶人，祈求圓滿順遂、人員平安。

第一艘艇(CP-10007)於完工後將配置於掌理台灣東部海域巡緝的「基隆關花蓮分關」，命名為「海安艇」。其命名由來依循海關艦艇命名傳統，首字一律擷取海關的「海」字，「安」字寓意平安與安定，兩字象徵海關肩負守護海疆安全且航行平安之重任。

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第二艘艇(CP-10008)於完工後將配置於扼守台灣南部國境大門的「高雄關」，命名為「海誠艇」。「海誠」之名取自《禮記‧大學》「格物、致知、誠意、正心」之意涵，象徵海關執法秉持誠正精神、精進專業能力。兩艘巡緝艇以「安」與「誠」為名，寓意前程如大海般開闊，面對風浪時，能憑藉著團隊的精「誠」合作，化險為夷，平「安」歸航。

▲台船公司承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘命名暨下水典禮貴賓合影。（圖／台船提供）

「海安艇」與「海誠艇」為財政部關務署推動「海關巡緝艇汰舊換新計畫第二期計畫」，委由台船公司新造2艘100噸級巡緝艇。本案由台船公司針對原初步合約設計進行精進設計與建造業務，在113年6月11日簽約後開始建造，全案履約期限為116年8月28日，本日舉行2艘艇命名暨下水典禮，預計可如期完成2艘艇交付關務署並肩負起海上查緝任務。

本型艇全長32公尺，船上搭配2部2580KW柴油主機、減速齒輪及2套五葉固定螺距螺槳，船艉採加寬船型設計，下鋼上鋁結構，輕量化船舶又兼具船體結構強度，蒲氏風力3級(含)以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里之速度，可提升海關同仁海上執法機動性，良好的船艇性能更為海上查緝一大助力。

台船表示，公司身負國艦國造之重責大任，將持續秉持團隊合作精神，戮力以赴，確實依照計畫節點推動執行，以期讓性能卓越之新型巡緝艇儘早投入執行外海監控勤務，查緝海上走私等不法活動，對海上違法行為發揮阻嚇、達到查緝功能，一同守護國土不負國人期待。