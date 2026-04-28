華爾街狂掃美債！持倉衝近20年新高　監管鬆綁全面點火

▲由於銀行監理規範放寬，華爾街資金回頭狂掃美國國債。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

華爾街資金全面回流美國國債市場！在監管鬆綁帶動下，大型銀行狂掃美債、快速堆高持倉，一舉衝上近20年新高，資金動向出現明顯轉折，市場版圖加速重組。

根據《金融時報》報導，紐約聯準銀行數據顯示，今年主要交易商持有的美國國債淨庫存平均達5500億美元，遠高於2025年的不到4000億美元，占整體市場比重接近2%，創下自2007年金融海嘯前以來最高水準。

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市場指出，關鍵推力來自美國放寬資本規範，尤其是調整「強化補充槓桿比率」（SLR），讓銀行資產負債表壓力下降，進一步提高持有美債與承接交易意願。巴克萊分析認為，銀行在市場中的中介角色正重新擴大，美銀與摩根士丹利也已加碼布局。

金融海嘯後，避險基金與高頻交易快速崛起，取代部分銀行角色，在美國財政赤字擴大至GDP約6%的背景下成為市場主力。不過高槓桿也放大波動風險，2020年市場動盪時，聯準會就曾出手穩定流動性。

儘管資金回流，市場仍保留警戒。學界與華爾街分析師皆指出，銀行未必長期回頭撐盤，市場結構已出現根本變化。隨著整體監管持續調整，未來美債市場主導權仍將在銀行與避險基金之間拉鋸。