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雞蛋要放在多少籃子裡？理財專家揭「分散投資」的遞減真相

▲▼ 台股,分散投資,巴菲特,投資組合,風險管理。（圖／Pexels）

▲雞蛋放太多籃子反而難照顧，研究顯示持股20檔最剛好！（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

近期台股表現熱絡，在攻上四萬點的浪潮下，不少投資新手紛紛進場。看著滿目琳瑯的標的，許多人為了降低風險，選擇將資金分散在幾十檔股票，以為買得越多、風險越低。不過，股神巴菲特曾對這種心態提出過不同見解。他認為，如果投資人真的了解自己在做什麼，根本不需要過度分散投資。事實上，過度分散不僅可能稀釋掉賺大錢的機會，還可能讓投資組合變得平庸，這正是許多人在瘋股票時最容易忽略的心理誤區。

那麼，一個健康的投資組合到底需要幾檔股票？外媒《Investopedia》以Modern Portfolio Theory（現代投資組合理論）解析，這個數字遠比一般大眾想像的還要精簡。此研究指出，當投資人持有的股票數量達到20檔左右時，降低風險的效果就已經非常接近飽和。數據顯示，持有單一股票的風險（Standard Deviation）平均約為49.2%，但增加到20檔時，風險就會大幅下降到22%以下。最令人驚訝的是，從20檔增加到1000檔股票，僅能再多降低約2.5%的風險。這意味著，前20檔股票就已經幫忙擋掉大部分的風險，後面的加碼其實意義不大。

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總結來說，過度分散就像把好不容易選中的優質股票收益給「稀釋」掉了，讓那些漲幅驚人的飆股無法對總資產產生顯著貢獻。就像巴菲特強調的，如果對投資標的有足夠的研究與理解，過度分散只會讓投資變得平庸。在追求獲利的過程中，投資人應重新檢視手中的持股，避免陷入「買越多越安心」的迷思。

關鍵字： 台股分散投資巴菲特投資組合風險管理

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