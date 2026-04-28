康和證去年EPS刷歷史次高　強攻AI、生醫承銷業務

▲康和證董事長鄭大宇。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠台股多頭行情，券商營運表現搶眼，康和證（6016）稅後淨利13.67億元，每股稅後盈餘（EPS）1.98元，創下歷史次高，承銷業務動能強勁， IPO與SPO案件包括久舜營造（5547）已於今年2月順利上櫃，手中尚有多件IPO輔導案，包括擷發科（7796）、微電能源（6883）、野獸（6995）、來毅數位(7834)、天明製藥（6659）及宣捷幹細胞（4724）等，產業涵蓋AI、綠能、生醫等成長領域。

康和證在海外企業來台掛牌開拓上不遺餘力，除了日本的日企第一化成-KY（2250）、大拓-KY（8455）外，也成功輔導越南、馬來西亞、大陸台商等海外企業來台掛牌，在開發東南亞市場上成果豐碩，第一家越南企業來台上市的豐祥-KY（5288），以及第一家馬來西亞來台上櫃的達輝-KY（5276），均由康和證主辦，提供海外企業籌資掛牌上市最佳的解決方案，上周康和證與英華智電子簽訂輔導合約，英華智長期深耕線束產業，近年成功切入AI伺服器與液冷市場。

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至於台股行情表現，地緣風險淡化等因素帶動台股表現強勁，4月以來到昨（27）日為止僅3個交易日收黑，大盤勁揚約8000點。康和投顧指出，AI資本支出及相關供應 鏈擴張腳步不斷帶動基本面改善，利於推升台股中長線走勢。短線來看， 資金量能並未退潮，費半強勢走勢亦未力竭，台股有望延續偏多走勢，惟櫃買指數在乖離過大且成交量爆量下，或高檔震盪等待技術面乖離收 斂，投資人可留意個股短線量縮修正買點，同時可關注AI相關供應鏈、 PCB 及其上游、CPO、封測、特化、被動元件等族群 。

康和證執行副總廖繼弘說：「台股狂牛行情，這輩子都沒看過」，目前最大問題點就乖離率實在太大，台股與年線的乖離率一度高達46%，這比當年12682點當時更誇張，這主要歸因台積電的年線乖離率甚至突破60%。

