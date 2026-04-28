苦存10年資產破3500萬　媽跟單投資「1000萬被騙光」！工程師崩潰

▲原PO的媽媽接觸投資平台被詐騙。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名新竹工程師分享，大學畢業剛入職時月薪約5萬元，將大學的存款20萬丟進股市，每月再投入3萬元，有獎金就加碼，10年過去，資產累積到3500萬元。不過，媽媽去年接觸朋友介紹的投資平台後，半年內陸續投入資金，最後平台消失、LINE群關閉、APP無法登入，「1000萬就這樣不見」，讓他超崩潰。

工程師花10年投資 資產累積到3524萬



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有網友在Dcard發文，大學時期先存下20萬元，畢業後便投入股市，每個月固定投入3萬元，有獎金時再加碼，投資以股票為主，偏向成長股，也包含ETF、台積電與正2等標的，股息也再投入。10年後本金約380萬，資產約3524萬，整體接近年化40%，「複利的力量真的很可怕，甚至我不是追個股，就是堅持投入，股息什麼的也再投入。」

然而，原媽媽去年接觸朋友介紹的投資機會，宣稱有老師帶單、會給進出場點位，他當下覺得不對勁，也提醒媽媽這類模式很像詐騙，但沒有進一步阻止，「現在回想起來，那是我最大的錯。」起初媽媽只投入幾萬元，後來不但有獲利，還成功提領到帳戶，讓她更加相信平台，接著被拉進LINE群，看到群內成員每天分享獲利截圖，便慢慢加碼。

媽媽接觸「老師帶單」 小額獲利後逐漸加碼



之後媽媽開始以錢不夠、想出國旅行、想嘗試投資等理由，陸續向他借款，金額甚至超過百萬元。原PO透露，最後一次媽媽以「內部機會、名額有限、報酬更高」為由，要求一次投入大筆資金，約500萬元。之後媽媽想出金，對方先後要求繳稅、帳戶驗證，等她再匯款後，LINE群突然關閉，APP也無法登入，平台直接消失。

媽媽只低聲說「錢拿不回來了」，原PO當下沒有大吼，只想到這10年存錢、投資、忍耐與規劃未來的過程，如今已報警，但錢大概也拿不回來，「一個錯誤，真的可以把你這幾年，甚至這10年的心血全部拿走，痛苦的真的不是窮，是那種做白工，失去的感覺啊！」