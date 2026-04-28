2個月前才問「誰要陪我等到2330？」　財經作家坐等台積電2500

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電（2330）昨（27）日股價衝上2330元新高，領軍台股強勢衝破4萬點大關。知名財經作家游庭皓27日就發文「誰願意陪我到2500呢？」並翻出過往的貼文，他2年前在台積電股價跌到600元時就問「誰會陪我等到700元呢？」2個月前也曾問「誰願意陪我到2330呢？」超神「預言」讓一票粉絲笑了，「過份了，一年喊兩次就好，你檢討一下，今年你喊幾次了？」

財經作家游庭皓在FB發文，2024年1月19日曾發文「台積電站回600關卡了，然而有30萬人決定提前下車，誰會陪我等到700元呢？」當時他以700元為目標價位，之後股價只要增加100元，就發文問「誰願意陪我到800元呢？」「誰願意陪我到900呢？」「誰願意陪我到1000呢？」「誰願意陪我到1200呢？」

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過了兩年，台積電正式破2000元大關時，他再度發文，不以100元為級距，直接跳到2330元，也就是台積電的股票代碼。沒想到才兩個月，台積電就真的來到2330元，也讓游庭皓再次發文「誰願意陪我到2500呢？」

貼文曝光，引起網友熱論，「這我剛剛看到2330就想說你一定會po」、「怎麼開始跳級了呢」、「皓哥～我們一起到5000吧」、「皓哥，你過份了，一年喊兩次就好，你檢討一下，今年你喊幾次了，要不要喊高一點？免得過沒幾天又要喊？」「2400表示：當我塑膠？」「車一發就回不去了，沒上車的跑也趕不上。」