台積電摜殺兇手現形！外資連2賣　累計狂砍4.1萬張

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁「護國神山」外號的晶圓代工龍頭台積電（2330）股價攻高承壓，今（28）日盤後證交所公告大戶動向，外資再砍2.21萬張，為外資對上市公司賣超第2名，累計外資本周2個交易日對台積電已砍逾4.1萬張，持股比例降至75.34%。

台積電在27日衝上2330元天價後陷入震盪，今日開低後一度翻紅，最高來到每股2280元，不過盤中賣壓調節後再次翻黑，台股正常盤最後一單爆9024張賣單導致跌勢擴大，以下跌50元或2.21%、每股2215元作收，為全日最低價。

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證交所公告，外資27日賣超台股512億元，今天並未回頭，持續賣超392.98億元，惟投信買超台股48.44億元、自營商避險買超12.57億元，累計3大法人賣超台股341.02億元。

外資今日賣超台股前10名包括：中鋼（2002）3.05萬張、台積電2.21萬張、友達（2409）2.15萬張、華南金（2880）2.09萬張、仁寶（2324）1.06萬張、中華電（2412）1.03萬張、台泥（1101）9059張、國建（2501）7423張、寶成（9904）7123張、至上（8112）6320張

外資今日買超台股前10名包括：凱基金（2883）4.29萬張、台新新光金（2887）4.28萬張、聯電（2303）2.37萬張、旺宏（2337）1.99萬張、中信金（2891）1.98萬張、大成鋼（2027）1.97萬張、南亞（1303）1.69萬張、華邦電（2344）1.58萬張、兆豐金（2886）1.21萬張、鴻海（2317）1.03萬張