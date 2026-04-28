台航首季EPS0.71元、毛利率達42%　劉文慶：今年營運展望樂觀　

▲台航董事長劉文慶對今年的營運展望持樂觀態度。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台航(2617)今年第一季合併營收約新台幣10.8億元，較去年同期增加約0.58億元，增幅約5.7%，營業毛利約4.5億元，年增0.63億元，毛利率表現亮眼達42%，稅後淨利約2.98億元，EPS0.71元。台航董事長劉文慶指出，觀察今年以來的散裝市場動態，散裝運價表現優於去年同期，公司對本年度的營運展望持樂觀態度。

2026年初至今，全球乾散裝航運市場展現淡季不淡的強勁動能，運價走勢顯著優於去年同期。主要原因為西非幾內亞鋁礬土出口至中國暢旺，長航程大幅拉升噸浬數，有效去化大型船運力；中小型船方面，美中貿易協議下的大豆採購穩定實現，加上南美穀物出口季節開始，支撐了中小型船的運價；地緣政治方面，美伊衝突導致荷姆茲海峽能源出口受阻推升油價，迫使亞洲各國轉向煤炭發電，由於煤炭占乾散裝貨運第二大需求，進一步穩定乾散裝船運價。

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展望2026年，IMF於本月中旬下修2026年全球經濟成長率為3.1%，較1月份之預估值下修0.2%，主要受中東美伊戰爭所帶來高油價及通膨之影響。2026年經濟成長契機在於科技投資轉化為實質生產力與貿易緊張緩解。

中國目前仍為世界最大的乾散裝大宗商品進口國，近年來自西非的鋁礬土及鐵礦砂逐年增加，有效拉動海岬型船舶的延噸海浬，海岬型運價如持續走高，貨物拆運的效果亦會拉高巴拿馬型運價。

另外，預計今年巴西大豆出口至中國將持續走高，這對巴拿馬極限型運價有正面的助益，但必須注意的是中國國內煤炭的占比高，其產量仍左右其海運進口需求，將是影響今年巴拿馬極限型運價的最大關鍵因素。



船噸供給方面，預估2026年海岬型交船量較少，中、小型船交船量較多，尤其是巴拿馬型極限船舶(載重噸八萬噸級)增幅較大，加上拆船量預估不高，故整體船噸淨增加預估在3.2%，較去年的3.0%略增。

2024年歐盟開始徵收船舶進出歐盟碳稅(ETS)，2025年實施FuelEU Maritime碳排放罰款且每五年逐期調高。台航公司乾散裝船絕大部份為節能船，且歐盟碳稅及FuelEU罰款按合約皆由租家負擔。此外，IMO推動的淨零架構，受美國等主要產油國的杯葛，該措施的實施時間仍有變數。



近期美國、以色列與伊朗爆發軍事衝突，波斯灣海域航道受戰事威脅，油輪運輸受阻造成油價飆漲，造成更多乾散裝船以經濟航速運行，造成船噸運力減少，有助於運價。另外油價飆高，會造成部份煤炭需求的替代效應，增加散裝需求，但該地區的穀物進口及化肥、礦物等出口將受限會影響需求，不利運價。

此外，區域衝突迫使更多船舶避開蘇伊士運河改繞好望角，大幅拉長延噸海浬，緊縮市場可用運力，推升整體乾散裝船運價。

此外，近年持續推動船隊汰舊換新計劃，目前台航散裝船隊平均船齡約6歲，2024年初訂造之2艘4萬載重噸散裝新船，將陸續於今年第二季交船營運，有助提升本業獲利。

2025年初訂造之2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計於2028年第三、四季交付。今年台航將視全球散裝航運市場景氣走勢、船舶供需變化及國際節能減碳政策發展等因素，審慎評估是否處分船齡較高船舶，並研議啟動新造船計劃，以優化船隊並強化公司整體營運競爭力。