航港局辦理載客船舶安檢宣導　請業者落實救生設備正確維護及示範

▲航港局於北部航務中心(基隆)辦理北部轄區載客船舶安檢宣導會。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著各類海域活動旺季即將到來，為維護國人搭乘載客船舶之生命安全，交通部航港局今(28)日下午於北部航務中心辦理載客船舶安檢宣導說明會。本次說明會強調業者應落實救生、消防設備維護，尤其「救生衣」是面對突發性海況變化於海上求生第一道防線，呼籲旅客應養成主動了解救生設備位置的習慣。

本次宣導說明會請業者落實航前點檢，強調載客船舶須備妥足額且合於規範之救生衣，並置於明顯、易於取用之位置，確保緊急狀況下不致慌亂，並定期維護保養、汰換破損，發霉或浮力衰減不得冒險使用。船員應落實開航示範，務必向旅客解說救生衣存放位置及正確穿著方式，避免船舶入水後救生衣移位，確保緊急時刻發揮保護效能。

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航港局表示，該局將持續加強抽查，若發現船舶救生衣數量不足、存放位置受阻或標示不明，將依法處罰並勒令限期改善，情節嚴重者將禁止航行，以維護公共安全。此外，航港局亦建議民眾登船後務必知悉正確「救生衣穿著步驟」，在搭船時，若發現船方未進行安全說明，應主動向船員詢問，共同守護乘船安全。

航港局強調，「海上安全沒有萬一，只有萬全的準備。」唯有秉持安全第一的原則，維護觀光產業的永續發展，落實每一項救生設備的檢查與正確使用，將持續透過宣導及落實救生設備檢查，加強公私部門合作，精進業者實務應變能力，全力守護每位旅客「開開心心出門，平平安安回家」。