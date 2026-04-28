基隆建港140周年榮耀啟航　港務公司攜手台電走進仁愛之家

▲基隆港務分公司蘇建榮總經理在訪問基隆仁愛之家時致詞。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為深化與地方的連結並落實企業社會責任(CSR)，台灣港務公司基隆分公司在基隆區第72屆航海節系列活動中，特別安排今(28)日與港口鄰近夥伴台灣電力公司基隆區營業處共同走訪基隆市立仁愛之家養護大樓，合辦「讓愛啟航，點亮幸福」長照關懷活動，與長者重溫歷史記憶，將港口的百年榮耀轉化為關懷在地的實際行動。

基隆分公司蘇建榮總經理表示，基隆港自1886 年建港以來，歷經140年的淬鍊，背後有無數前人傾盡青春在海運、碼頭及相關港口產業打拚，才造就今日國際級商港的輝煌。

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今年適逢建港140周年，結合航海節系列活動，基隆分公司與台電公司攜手走進鄰里，秉持「飲水思源」與「跨代傳承」，用陪伴與關懷，與長者們一同進行趣味活動，並透過港口舊照回顧，喚起昔日碼頭繁榮、汽笛長鳴的歷史記憶。

基隆分公司深耕企業永續發展，除了致力港口智慧化與低碳綠色港口的硬體升級外，更不忘社會參與、在地紮根。基隆分公司與台電公司同為基隆港周邊重要企業，此次合作不僅是跨企業的資源整合，更為了共同慶祝基隆港建港140周年，以鄰里社區關懷出發，為社會注入良善關懷力量，讓基隆港都除了有歷史的厚度，更有溫暖的人情溫度。