3飆股列「抓去關」新名單！處置到5／13　聯發科、旺宏列注意股

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

台股連日攻4萬點站不穩但飆股震盪，證交所今（28）日公告新增3檔處置股名單，明（29）日起一路關到5月13日；另外，權值股聯發科（2454）、記憶股旺宏（2337）等21檔標的波動大，列入注意股。

新列處置股名單：

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聯策（6658）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達52.29%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達50.40 元；最近60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅分別達138.39%、169.15%

睿生光電（6861）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達44.94%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達78.00 元；最近60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達314.89% 、361.92%

永擎（7711）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.91%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達124.00元；最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達112.80%

21檔注意股名單：

除進入處置名單的聯策、睿生光電、永擎外，另包括中華化（1727）、華通（2313）、旺宏（2337）、聯發科（2454）、全新（2455）、台端（3432）、創意（3443）、聯鈞（3450）、宏致（3605）、精聯（3652）、健策（3653）、泰鼎-KY（4927）、臻鼎-KY（4958）、十銓（4967）、安普新（6743）、南電（8046）、瀚荃（8103）、訊芯元大58購02（056150）