貪婪指數衝上68！CNN盤點「7大指標」投資小白一定要懂的加碼＆下車訊號

▲CNN最新恐懼與貪婪指數衝上68分進入「貪婪區間」，反映投資人情緒高漲，是台美股後市加碼或出場的重要觀察指標。（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

就在市場氣氛一片火熱之際，CNN最新的Fearand Greed Index（恐懼與貪婪指數）已經來到68分，顯示目前的投資情緒正處於Greed（貪婪）區間。相較於一個月前指數還在14分的Extreme Fear（極度恐懼），現在的市場可說是發生了翻天覆地的變化。近期不只是美股強勢，台灣股市同樣在AI題材帶動下表現熱絡，許多散戶投資人看著手上獲利的持股，心中不免開始糾結：現在到底是該趁勝追擊繼續加碼，還是該見好就收、獲利了結？

究竟這項左右全球投資人情緒的指標是什麼？Fearand Greed Index（恐懼與貪婪指數）是由美國權威財經媒體CNN Business所創立，其核心邏輯建立在一個簡單的市場心理學上：過度的恐懼往往會導致股價跌破實際價值，而過度的貪婪則會讓股票定價過高。這項指數透過追蹤並比較七項不同的市場指標，將抽象的「情緒」量化為0到100之間的具體得分。這七項關鍵指標分別是Market Momentum（市場動能）、Stock Price Strength（股價強度）、Stock Price Breadth（股票價格廣度）、Putand Call Options（看跌期權與看漲期權比率）、Junk Bond Demand（垃圾債券需求）、Market Volatility（市場波動性）以及Safe Haven Demand（避險需求）。

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在得分計算上，這七項指標的權重完全相同。當最終得分趨近0分時，代表市場正處於「最大程度的恐懼」，投資人紛紛拋售股票資產，這在逆向投資者的眼中，往往是尋找買點的好機會；相反地，當得分趨近100分時，則象徵市場陷入「最大程度的貪婪」，顯示投資人情緒亢奮，股價可能已經過熱。只要新數據一釋出，這項指數就會立即重新計算並更新，讓投資人能隨時掌握市場情緒的脈動。

根據CNN最新數據，目前反映美股情緒的七項組成指標中，多項數值都顯示出市場正處於高度亢奮的狀態。其中在Market Momentum（市場動能）方面，S&P500指數已經明顯高於其125日移動平均線（Moving Average），這代表大盤目前的漲勢相當穩健且強勁。此外，在Safe Haven Demand（避險需求）指標上更出現了Extreme Greed（極度貪婪）的警訊，反映出過去20個交易日內，股票的報酬率遠遠超過國債，資金正以前所未有的速度從安全的債券轉向高風險的股票市場。

對於許多跟隨美股趨勢的投資小白來說，學會看懂這項指數是判斷進場時間點的重要必修課。當指數接近100時，代表市場已經極度過熱，這時往往是需要保持戒心、分批出場的逃頂訊號。反之，當指數像上個月那樣掉到20以下時，反而可能是遍地黃金的加碼時機。目前指數處在68分的貪婪水位，雖然還沒到完全瘋狂的極端數值，但專家也提醒，如果指標持續往80甚至90攀升，手上有獲利的投資人或許可以考慮適度調節部位，而不是盲目追高。