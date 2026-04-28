零股交易提前9點開盤　金管會：最快明年7月上路

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI產業造就台股「千金股」高達45檔之多，拉高整張（千股）交易門檻，零股交易市場愈來愈受重視，金管會證期局主秘王秀玲於今（28）日表示，「零股精進專案」正式展開，進行通盤制度檢討，目前進程較快是盤中零股開盤時間從9點10分提早至上午9點，預計最快上路時間是明（2027）年7月，至於縮小台股交易單位，待證交所蒐集完資料，在今年12月底會提出分析意見報告。

王秀玲說，零股交易從2020年開放，政策目的性落實普惠金融，讓小額投資人也有機會參與股市投資，基於風險考量，並未開放信用交易、當沖，資金市場發展迄今，部份個股股價漲高，制度有精進必要性，盼零股、整股交易制度能夠趨於一致。

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任何交易制度調整，會透過證交所，櫃買中心向券商、資訊商、股代、周邊單位等市場參與者搜集意見，王秀玲評估今年第三季後收集完意見，預計年底評估報告才會出爐，目前比較有可能會修正調整是盤中零股開盤時間，從9點10分提前到9點；之前，零股交易開盤晚整股10分鐘，主要考量小資族剛接觸市場，晚10分鐘開盤，可以參考大盤情形再決定下單；另外，開盤時往往券商資訊系統傳輸高峰，盤中零股、整股分屬不同交易制度，才會晚10分開盤。

至於有股民、立委提出「整股縮小交易單位」，王秀玲認為，同樣也要有股市利害關係人調查，證交所預計今年底會提出分析報告，除了可行性評估，還得整體報價、交易、股代等系統配合方能推行。

