益航擬減資16.29%彌補百貨虧損　將造兩艘超輕便型船並重回航運股

▲益航發言人林燕玲協理在證交所發布重大訊息。（圖／益航提供）

記者張佩芬／台北報導

益航(2601)今(28)日傍晚在證交所發布重大訊息，宣布董事會決議通過擬辦理減資16.29%，以彌補過去投資大洋百貨造成的虧損，將提交6月18日股東常會決議；另公司公告兩家子公司將各訂造一艘6.45萬噸的超輕便型船，每艘造價3340萬美元，預計2029年交船。公司預計近期重回航運類股，正等候證交所通知。

益航說明，公司已持續多年受百貨事業虧損影響，於114年經董事會決議通過，於該年度陸續處分轉投資子公司大洋-KY持股(5907)部份股權，截至114年12月30日業經會計師認定，公司對大洋-KY已無實質控制力，依相關會計準則改採權益法認列，並將其自合併財務報表中除列，致各項資產、負債及相關損益發生重大變動。

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公司114年度經會計師查核報告，實收資本額為新台幣8,247,760,670元，每股面額新台幣10元，發行普通股824,776,067股，截至114年12月31日止待彌補虧損計新台幣1,699,872,544元整。

公司董事會決議擬辦理減資彌補虧損案，以改善財務結構、提高整體營運績效，為長遠發展建立更穩健基礎。依公司法239條規定，擬先以資本公積，金額為新台幣355,901,984元，彌補虧損後再進行減資，減資金額為新台幣1,343,970,560元，並銷除已發行股份134,397,056股，減資比率約16.2949753%，每仟股約減少162.949753股，即每仟股約換發837.050247股。減資後實收資本額為新台幣6,903,790,110元，共計普通股發行股份總數為690,379,011股。

本次減資彌補虧損案俟115年6月18日股東會決議通過並呈報主管機關申報生效後執行。

益航董事會謹遵證交法及其他相關法律規定及重大訊息之查證暨公開處理程序，依法適時發布重訊或召開記者會，讓投資人即時掌握本次減資彌補虧損案的各項執行進度與結果。

益航去年航運部門營收14.49億元，獲利7127.5萬元，公司整體營收14.99億元，虧損13.44億元，EPS-1.63元，其中百貨部門讓公司列了12.76億元虧損，EPS-1.55元。益航持有的大洋股票，持有比例已自最高58.62%降為目前的29.01%。

益航今日代子公司ADVANTAGE STEAMSHIP與MIGHTY STEAMSHIP公告各訂造1艘64,500噸節能型TIER III TYPE超輕便型散裝船，由中國蕪湖造船廠建造。