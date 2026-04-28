中信銀行員遇搶案盡職解危　大股東辜仲諒親赴忠孝分行慰問

▲中信金大股東辜仲諒至子公司中信銀忠孝分行慰問行員。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）子公司中信銀忠孝分行24日發生搶案，全體行員藉由日常嚴謹的訓練及臨危不亂的態度，加上警方的專業執法，短時間內成功化解危機，守護民眾安全有成，大股東中信慈善基金會董事長辜仲諒等人27日與獨董楊聲勇、集團高階主管親至忠孝分行慰問，今（28）日亦再獲台北市長蔣萬安表揚。

中信銀表示，忠孝分行行員堅定守護中國信託企業核心價值的具體作為，成為中國信託同仁之典範。27日與辜仲諒親赴忠孝分行慰問的還包括楊聲勇、中信育樂董事長陳國恩、中信銀個金執行長楊淑惠等人。

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楊聲勇代表中信金控肯定第一線同仁恪盡職守，將人身安全放在最優先的位置，以專業與責任感，攜手警方化解危機，在沒有人員及資產受損的情況下，守住最重要的安全底線。

中信金指出，「人才」是公司最重要的資產，也是中信金控創辦人辜濓松所堅守傳承的經營核心，亦於本次的事件中體現其價值。

辜仲諒在慰問時表達欽佩及感謝忠孝分行同仁勇敢及沉穩應對，在面對危機與利益面，以守護人身安全為第一位，是最高水準的表現。

辜仲諒指出，中國信託之所以成為台灣金融業者的領先指標，就是因為所有同仁認同「We are family」的品牌精神，中國信託就像是相互支持的大家庭，以將心比心、待人如親的態度落實企業文化，辜仲諒董事長感佩同仁的無懼，更讚許這群同仁是值得學習的榜樣。

中信金控落實安全防護機制，定期辦理各項演練，依職責分工編組實境演練強化同仁流程熟悉度及臨場反應，亦與轄區分局緊密配合，累積深厚默契及支援力。本意外發生後隨即啟動關懷與支持機制，優先安撫客戶情緒，確認身心狀況並提供協助，同時兼顧隱私並安排安全離場。對同仁則提供關懷與心理支持，藉由專業諮詢資源，主管親訪家庭等方式，協助同仁紓壓及穩定情緒，亦以內部支援調度等方式，確保營運迅速恢復正常，將衝擊降至最低。