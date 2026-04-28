OpenAI預期未達標！美股電子盤疲弱　台指期夜盤也下挫210點　

▲美股科技股的部分持續走跌。（圖／路透社）



記者柯振中／綜合報導

受到OpenAI未能達到預期營收、用戶數量影響，美股電子盤疲弱，輝達（NVIDIA）、甲骨文（Oracle）等科技巨頭持續走跌，台指期夜盤也因此走跌，截至發稿為止共下跌210點。

OpenAI 營收未達標！AI 巨頭輝達、甲骨文持續下挫

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截至發稿前，美股道瓊工業指數上漲16.52點或0.03％、標普500指數下跌30.21點或0.42％、那斯達克指數下跌170.54點或0.69％、費城半導體指數則下跌311.97點或3.00％。

至於個股的部分，輝達下跌3.49美元或1.61％、甲骨文下跌4.33美元或2.50％、美光下跌16.57美元或3.16％、英特爾下跌1.24美元或1.46％，微軟則是上漲1.44美元或0.34％。

▼OpenAI財報未達標，美股電子盤疲弱，台指期夜盤也因此受到影響。（圖／達志影像／美聯社）



費半崩逾 3％！ 台指期夜盤下跌210點

美股半導體板塊的弱勢表現持續影響台股情緒。受費城半導體指數大跌3％影響，台指期夜盤賣壓湧現，截至發稿為止，台指期夜盤下跌210點，投資人需密切關注29日台股開盤壓力。